راغب علامة يهنئ سعد الحريري بمناسبة عيد زواجه
هنأ الفنان راغب علامة، رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، بمناسبة عيد زواجه.
ونشر راغب علامة، صورة لسعد الحريري وزوجته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” انستجرام ” ؛ معلقًا عليها: ” أطيب التهاني لدولة الرئيس الغالي سعد الحريري، بمناسبة عيد زواجه وزوجته المحترمة السيدة لارا. ”
وأضاف ” علامة ” قائلًا: ” منذ عشرون سنة رن جرس هاتفي وكان على الطرف الآخر الرئيس الشهيد رفيق الحريري، قال لي بطريقته المحبة وأسلوبه المتواضع: يا راغب أخوك سعد رح يتزوج والحفلة ما بتكمل بدونك. ”
وتابع ساردًا الواقعة: ” وكانت ليلة لا يمكن نسيانها من أجواء الحب والفرح العارم على وجوه كل الحاضرين.. مبروك ونشالله عقبال مية سنة وانشالله عقبال فرحة أولادك شيخ سعد. ”
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