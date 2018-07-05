راغب علامة يهنئ سعد الحريري بمناسبة عيد زواجه

أماني الغامدي(صدى):

هنأ الفنان راغب علامة، رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، بمناسبة عيد زواجه.

ونشر راغب علامة، صورة لسعد الحريري وزوجته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” انستجرام ” ؛ معلقًا عليها: ” أطيب التهاني لدولة الرئيس الغالي سعد الحريري، بمناسبة عيد زواجه وزوجته المحترمة السيدة لارا. ”

وأضاف ” علامة ” قائلًا: ” منذ عشرون سنة رن جرس هاتفي وكان على الطرف الآخر الرئيس الشهيد رفيق الحريري، قال لي بطريقته المحبة وأسلوبه المتواضع: يا راغب أخوك سعد رح يتزوج والحفلة ما بتكمل بدونك. ”

وتابع ساردًا الواقعة: ” وكانت ليلة لا يمكن نسيانها من أجواء الحب والفرح العارم على وجوه كل الحاضرين.. مبروك ونشالله عقبال مية سنة وانشالله عقبال فرحة أولادك شيخ سعد. ”