” التأمينات ” تسمح بتسجيل مدد العمل بأثر رجعي

عادل الحربي(صدى):

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن السماح للعاملين في الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة الخاضعين لنظام التأمينات، بتسجيل أي مدد عمل بأثر رجعي ” مدد سابقة ” في تلك الجهات، كما حددت مهلة تنتهي في غرة ربيع الآخر من العام القادم 1440هـ؛ للتقدم بطلب تسجيل تلك المدد، على أن يقدم الطلب عن طريق جهة العمل بإرسال المستندات المطلوبة إلى مكتب التأمينات أو عن طريق المشترك.

وفي السياق نفسه، أوضح المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري، أن: ” إتاحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعاملين في الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة الخاضعين لنظام التأمينات تسجيل أي مدد عمل بأثر رجعي فرصة مناسبة لحفظ حقوق العاملين والاستفادة من ذلك بإضافتها إلى حقوقه المستقبلية، التي ستوفر لهم أمانا ماليا مستقبليا يضاف إلى حقوقهم التقاعدية. ”

وأكد ” الجبيري ” على وجود قاعدة كبيرة من العاملين في الأجهزة الحكومية بنظام التعاقد وفق فترات زمنية معينة، وهم يحق له تسجيل تلك المدد والاستفادة منها بأثر رجعي عند التقاعد. ” ، مضيفًا: ” الكثير من العاملين والعاملات الذين سبق التعاقد معهم وفق نظام التأمينات، ومن تم تثبيتهم على نظام الخدمة المدنية الخاضع فيه الموظفين لنظام التقاعد، وهم من سيستفيدون من ذلك. “