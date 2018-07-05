في أسبوع.. القبض على 10 ألاف شخص وضبط 1731 مركبة

الرياض(صدى):

كشف الأمن العام، عن أبرز ما تم ضبطه خلال الأسبوع الماضي من قبل الإدارة العامة لدوريات الأمن خلال الفترة من الأحد حتى اليوم الخميس.

وبلغ إجمالي ما تم ضبطه من أشخاص 10913 شخص، منهم 3585 ضبطوا في قضايا جنائية، و841 فردًا مخالفًا للنظام، و6487 حالات اشتباه.

كما بلغ إجمالي ما تم ضبطه من مركبات 1731 مركبة، منها 195 مركبة مسروقة، و226 مطلوبة، و659 مركبة مشتبه بها، و239 مسلمة بتقرير، و421 بدون إثبات ملكية.

أما إجمالي ما تم ضبطه من أسلحة، فبلغ 91 مسدسًا، و7 رشاشات، وبندقيتين ناريتين، و13 بندقية هوائية، و73 سلاحًا أبيضًا، و1739 ذخيرة حية.

بينما تم ضبط من المسكرات، 852 قارورة و59 برميلًا، و5 جركل، ومن الحبوب المخدرة تم ضبط 3287 حبة مخدرة، و1.756.8 جرام حشيش، و0.000.4 جرام شمة، و39.140.1 جرام قات، و0.029.7 جرام شبو.