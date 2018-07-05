استمرارا لسلسلة اضطهاد أبناء السنة بإيران.. الحرس الثوري يغتال عالم سني
قامت قوات الحرس الثوري الإيراني صباح اليوم، باغتيال رجل الدين البارز والأستاذ في الحوزة العلمية والجامعة البلوشية، عبد الشكور كرد، في محافظة ” سيستان وبلوشستان ” ثم زعمت أنه تم اغتياله على يد مجهولين.
حيث كشفت مصادر بلوشية أن قوات الحرس الثوري الإيراني اغتالت ” كرد ” في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم الخميس، أمام جامع ” توحيدية ” التابعة لأهل السنة في مدينة ” خاش ” البلوشية.
تجدر الإشارة إلى أن الشيخ الدكتور عبدالشكور كرد، يُعد من الدعاة و المتخصصين السنة في اقليم ” بلوشستان ايران ” مدينة خاش، بالإضافة لعمله طبيبًا للأسنان و عالمًا و مدرسًا في المدارس الاسلامية.
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