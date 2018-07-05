استمرارا لسلسلة اضطهاد أبناء السنة بإيران.. الحرس الثوري يغتال عالم سني

طهران(صدى):

قامت قوات الحرس الثوري الإيراني صباح اليوم، باغتيال رجل الدين البارز والأستاذ في الحوزة العلمية والجامعة البلوشية، عبد الشكور كرد، في محافظة ” سيستان وبلوشستان ” ثم زعمت أنه تم اغتياله على يد مجهولين.

حيث كشفت مصادر بلوشية أن قوات الحرس الثوري الإيراني اغتالت ” كرد ” في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم الخميس، أمام جامع ” توحيدية ” التابعة لأهل السنة في مدينة ” خاش ” البلوشية.

تجدر الإشارة إلى أن الشيخ الدكتور عبدالشكور كرد، يُعد من الدعاة و المتخصصين السنة في اقليم ” بلوشستان ايران ” مدينة خاش، بالإضافة لعمله طبيبًا للأسنان و عالمًا و مدرسًا في المدارس الاسلامية.