الرضاعة الطبيعية تحمي طفلك من هذه الأمراض

أماني الغامدي(صدى):

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن الرضاعة الطبيعية تتمتع بفوائد صحية جمة للطفل؛ حيث إنها تحد من إصابة الطفل فيما بعد بأمراض الجهاز الهضمي كالإسهال وداء كرون والتهاب القولون التقرحي.

كما تحد الرضاعة الطبيعية من خطر الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى وعدوى المسالك التنفسية، وكذلك زيادة الوزن والحساسية والربو والتهاب الجلد العصبي.

ويرجع الفضل في ذلك إلى الأجسام المناعية المنقولة إلى الطفل عبر لبن الأم.

وللتمتع بهذه الفوائد ينبغي الحرص على إرضاع الطفل طبيعياً فقط خلال الشهور الأربعة أو الستة الأولى.