تحلية المياه تفتح باب القبول للدورة التأهيلية 48 للمشغلين

محمد السعران(صدى):

أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للدورة التأهيلية رقم (48) للمشغلين بمركز التدريب التابع لها، لخريجي الكليات التقنية والكليات الصناعية بالجبيل وينبع، أو ما يعادلهما، بدءا من يوم الأحد 24/10/1439ه الموافق 08/07/2018م، والذي يستمر حتى السبت 08/11/1439هـ الموافق 21/07/2018م.

وأوضحت التحلية أن التسجيل سيكون للحاصلين على مؤهل دبلوم للتخصصات التالية: التشغيل (إنتاج كيميائي- تقنية الهندسة الكيميائية – تقنية التشغيل- تقنية هندسة البولميرات – مشغل لوحة تحكم – تشغيل العمليات الكيميائية الأساسية ) والكهرباء: ( قوى كهربائية – آلآت ومعدات كهربائية – تقنية الهندسة الكهربائية – الكهرباء الصناعية) .

واشترطت التحلية أن يكون المتقدم لهذه الدورة سعودي الجنسية، ألا يتجاوز عمره 25 عاماً، لائقاً طبياً، وأن يكون قد أكمل مسوغات التسجيل واستيفاء البيانات صحيحة وكاملة من خلال موقع المؤسسة على الانترنت، مشيرةً إلى أنمدة الدورة سنتان تدريبيتان، السنة الأولى بمركز التدريب بالجبيل، والسنة الثانية تطبيقية في محطات التحلية بحسب الاحتياج المطلوب.

وكشفت التحلية عن عدد من الحوافز سيتم تقديمها للمقبولين خلال فترة التدريب تتمثل في: مكافأة شهرية، تأمين طبي، تأمين السكن لفئة العزاب، مؤكدةً أن برنامج الدورة يتضمن تدريبا فنياً وعملياً لتأهيل الكفاءات الوطنية المرشحة للقيام بأعمال التشغيل والصيانة والمهارات الفنية الأخرى لمحطات التحلية وأنظمة نقل المياه بالساحلين الشرقي والغربي.

ونوهت تحلية المياه إلى أن التسجيل بهذه الدورة سيكون عبر موقع المؤسسة الإلكتروني هنا، الخدمات الالكترونية – خدمات التوظيف، لافتةً إلى أنه سيتم إرسال رسالة بريد إلكتروني تأكيدية بإتمام عملية التسجيل