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أمطار غزيرة مع زخات برد كثيف على بعض مناطق المملكة

أمطار غزيرة مع زخات برد كثيف على بعض مناطق المملكة
الرياض(صدى):

أعلن خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، اليوم الخميس، تعرض بعض أجزاء المملكة لأمطار غزيرة مع زخات برد كثيف؛ ناتجة عن ازدياد تراكم سحابي رعدي على هذه المناطق.

وأوضح ” كراني ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “، أن الحالة تشمل منطقة جازان شمالًا حتى الليث مرورًا بـ أبها وخميس البحاة والقنفذة الأجواء الغربية لنجران وبيشة، كما يمتد لمحافظة الطائف ومنطقة مكة المكرمة وسواحلها.

وأشار إلى أن الحالة المطرية تبدأ خلال الـ3 ساعات القادمة، وتستمر فرصة هطول الأمطار حتى قبل منتصف الليل.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1676 ] نشر منذ 33 دقيقة

ماشاء الله تبارك الله .. حفظكم الله وسهل دربكم

[ عدد التعليقات: 1581 ] نشر منذ 33 دقيقة

ماشاء الله مدينة المطر والضباب

[ عدد التعليقات: 1676 ] نشر منذ 32 دقيقة

الله يرزقنا

[ عدد التعليقات: 1581 ] نشر منذ 32 دقيقة

الله يغيثنا من واسع فضله

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