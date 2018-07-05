بالصور.. تجاوبا مع ” صدى ” .. إزالة الكثبان الرملية التي أغلقت طريق ” الحبقة “

حامد العمري (صدى):

قامت بلدية غميقة وبلدية الشاقة بالتنسيق بينهما اليوم بإزالة الكثبان الرملية المتراكمة على طريق الحبقة الرابط بين عليب وأم حطب، وذلك تجاوبًا مع مناشدات سالكي طريق الحبقة عبر صحيفة ” صدى ” .

وفور ورود البلاغ قامت بلدية غميقة وبلدية الشاقة بالتنسيق بينهما بإرسال فرق ميدانية بالمعدات اللازمة والجرافات، والعمالة لإزالة تلك الكثبان.

وكانت ” صدى ” قد نشرت تقريرًا مصورا قد تلقته من أحد سالكي الطريق يرصد معاناتهم والخطر المحدق بهم.

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