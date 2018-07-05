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  3. بالصور.. تجاوبا مع ” صدى ” .. إزالة الكثبان الرملية التي أغلقت طريق ” الحبقة “

بالصور.. تجاوبا مع ” صدى ” .. إزالة الكثبان الرملية التي أغلقت طريق ” الحبقة “

بالصور.. تجاوبا مع ” صدى ” .. إزالة الكثبان الرملية التي أغلقت طريق ” الحبقة “
حامد العمري (صدى):

قامت بلدية غميقة وبلدية الشاقة بالتنسيق بينهما اليوم بإزالة الكثبان الرملية المتراكمة على طريق الحبقة الرابط بين عليب وأم حطب، وذلك تجاوبًا مع مناشدات سالكي طريق الحبقة عبر صحيفة ” صدى ” .

وفور ورود البلاغ قامت بلدية غميقة وبلدية الشاقة بالتنسيق بينهما بإرسال فرق ميدانية بالمعدات اللازمة والجرافات، والعمالة لإزالة تلك الكثبان.

وكانت ” صدى ” قد نشرت تقريرًا مصورا قد تلقته من أحد سالكي الطريق يرصد معاناتهم والخطر المحدق بهم.

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10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 49940 ] نشر منذ 34 دقيقة

جزاهم الله خير ..

[ عدد التعليقات: 1581 ] نشر منذ 28 دقيقة

هذا الطريق يتبع محافظة الليث مركز الشاقه
وتحت مسؤلية بلدية الشاقه

[ عدد التعليقات: 548 ] نشر منذ 26 دقيقة

الله يجزاهم بالخير ويكتب أجرهم

[ عدد التعليقات: 1676 ] نشر منذ 26 دقيقة

معقوله هذا كان في الباحه ..!!

[ عدد التعليقات: 554 ] نشر منذ 21 دقيقة

عمري ماصادفت طريق صحراوي كذا هناك !

[ عدد التعليقات: 811 ] نشر منذ 10 دقائق

الله يكفينا

[ عدد التعليقات: 964 ] نشر منذ 9 دقائق

الحافظ الله سبحانه…الحا

[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 5 دقائق

هذا طريق زراعي من المجنون ألى بمشي فيه بليل

[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 4 دقائق

المفروض يزرعون الاشجار ع جوانب الطرق لتجنب الحوادث

[ عدد التعليقات: 1581 ] نشر منذ 3 دقائق

.الحمد لله وحسبنا الله

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