بالصور.. تجاوبا مع ” صدى ” .. إزالة الكثبان الرملية التي أغلقت طريق ” الحبقة “
قامت بلدية غميقة وبلدية الشاقة بالتنسيق بينهما اليوم بإزالة الكثبان الرملية المتراكمة على طريق الحبقة الرابط بين عليب وأم حطب، وذلك تجاوبًا مع مناشدات سالكي طريق الحبقة عبر صحيفة ” صدى ” .
وفور ورود البلاغ قامت بلدية غميقة وبلدية الشاقة بالتنسيق بينهما بإرسال فرق ميدانية بالمعدات اللازمة والجرافات، والعمالة لإزالة تلك الكثبان.
وكانت ” صدى ” قد نشرت تقريرًا مصورا قد تلقته من أحد سالكي الطريق يرصد معاناتهم والخطر المحدق بهم.
اقرأ أيضًا:
بالفيديو والصور.. الكثبان الرملية تغلق طريق ” الحبقة ” بالباحة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49940 ] نشر منذ 34 دقيقة
جزاهم الله خير ..
ماجد[ عدد التعليقات: 1581 ] نشر منذ 28 دقيقة
هذا الطريق يتبع محافظة الليث مركز الشاقه
وتحت مسؤلية بلدية الشاقه
لهفة المشتاق[ عدد التعليقات: 548 ] نشر منذ 26 دقيقة
الله يجزاهم بالخير ويكتب أجرهم
طلال[ عدد التعليقات: 1676 ] نشر منذ 26 دقيقة
معقوله هذا كان في الباحه ..!!
عمار[ عدد التعليقات: 554 ] نشر منذ 21 دقيقة
عمري ماصادفت طريق صحراوي كذا هناك !
شجون[ عدد التعليقات: 811 ] نشر منذ 10 دقائق
الله يكفينا
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 964 ] نشر منذ 9 دقائق
الحافظ الله سبحانه…الحا
محمد[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 5 دقائق
هذا طريق زراعي من المجنون ألى بمشي فيه بليل
شمس[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 4 دقائق
المفروض يزرعون الاشجار ع جوانب الطرق لتجنب الحوادث
ملك[ عدد التعليقات: 1581 ] نشر منذ 3 دقائق
.الحمد لله وحسبنا الله