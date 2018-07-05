تهديدات بالقتل تلاحق لاعب النصر الإماراتي السابق

ماجد محمد(صدى):

تلاحق لاعب النصر الإماراتي السابق، الأرجنتيني ماورو زاراتي، تهديدات بالقتل عقب إعلانه الرحيل عن نادي فيليز سارسفيلد إلى صفوف بوكا جونيورز؛ حيث تقدم بشكوى رسمية إلى السلطات الأرجنتينية بذلك.

وأوضح ” ماورو زاراتي ” قائلًا: ” لم أكن أعتقد أن غضب الناس سيصل إلى هذا الحد، التهديد بالقتل والكثير من الشتائم، الأمر صعب، وخاصة بالنسبة لزوجتي وعائلتي وأخوتي وأبنائهم الذين لا علاقة لهم بالموضوع. ”

وتابع اللاعب الأرجنتيني: ” أعترف بخطئي، ما قلته كان صادقاً للغاية، لم أفكر أبداً في أنني كنت سأذهب لناد آخر في الأرجنتين ” ؛ حيث كان قد أكد عندما انضم لصفوف فيليز سارسفيلد، الذي يعد أحد أيقوناته، أنه لن يلعب لأي فريق آخر في الأرجنتين.

وعرض بوكا جونيورز، بطل الدوري الأرجنتيني، في الأسابيع الأخيرة على زارتي الانضمام إليه؛ ليقرر قبوله بعد أن قضى عدة ليال دون نوم، على حد قوله؛ فيما قال اللاعب: ” اللعب في بوكا جونيورز تحد رائع، قررت أن أخوض هذا الطريق. ”

ومن الجدير بالذكر، إنه أعلن زارتي الاثنين الماضي، أنه سيرحل عن فيليز سارسفيلد، وطالب من جماهير فريقه القديم أن تسامحه لأنه سيغادر النادي الذي عاد إليه مطلع العام الجاري بعد أن خاض تجربة احترافية كبيرة في إيطاليا وإنجلترا وأخيرًا في الإمارات العربية المتحدة.