” الجوازات ” توضح الحالة التي يسقط فيها اسم الوافد من سجل الكفيل
ردت الإدارة العامة للجوازات، اليوم الخميس، على استفسار ” مواطن ” ، متسائلاً: ” إذا وافد خرج ولم يعد، وعنده سيارة مسجله باسمه يسقط من على اسمي في السيستم ؟ ” .
حيث أجابت الجوازات عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” يتم اسقاط اسمه من سجلك بعد شهرين من تاريخ انتهاء التأشيرة، في حال لم يتم اسقاطه يتم طباعة الملاحظة والمراجعة لنتمكن من مساعدتك ” .
طلال[ عدد التعليقات: 1576 ] نشر منذ 14 دقيقة
الوافد الحين راتبه اعلى من العماني من قال راتب اقل
ماجد[ عدد التعليقات: 1576 ] نشر منذ 14 دقيقة
اعتقد عندهم ضعف في انفسهم لذلك مايتوقعوا القوة من الشاب العماني
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1576 ] نشر منذ 13 دقيقة
التعمين ما ينحصر ف المطارات فقط المفروع في جميع القطاع الخاص
عمار[ عدد التعليقات: 962 ] نشر منذ 13 دقيقة
ما يميز الوافد هو راتبه اقل من نصف راتب العماني وهذا بحد ذاته ينظر له كسبب رئيسي لخفض المصروفات من وجهة نظرهم والله اعلم
همس[ عدد التعليقات: 962 ] نشر منذ 12 دقيقة
إذا كانت الوزارات فيها وافدين من مصاروة وزلمات
والعماني تمضي علية سنين وبنين بين مراجعات وروحات وجيات وأخر شي بيشتغل سايق ف البلدية والراتب 350
عاد تريدي المطار ما يشغل وافدين ؟
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30130 ] نشر منذ 9 دقائق
طيب