” الجوازات ” توضح الحالة التي يسقط فيها اسم الوافد من سجل الكفيل

علي القحطاني(صدى):

ردت الإدارة العامة للجوازات، اليوم الخميس، على استفسار ” مواطن ” ، متسائلاً: ” إذا وافد خرج ولم يعد، وعنده سيارة مسجله باسمه يسقط من على اسمي في السيستم ؟ ” .

حيث أجابت الجوازات عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” يتم اسقاط اسمه من سجلك بعد شهرين من تاريخ انتهاء التأشيرة، في حال لم يتم اسقاطه يتم طباعة الملاحظة والمراجعة لنتمكن من مساعدتك ” .