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  3. ” الجوازات ” توضح الحالة التي يسقط فيها اسم الوافد من سجل الكفيل

” الجوازات ” توضح الحالة التي يسقط فيها اسم الوافد من سجل الكفيل

” الجوازات ” توضح الحالة التي يسقط فيها اسم الوافد من سجل الكفيل
علي القحطاني(صدى):

ردت الإدارة العامة للجوازات، اليوم الخميس، على استفسار ” مواطن ” ، متسائلاً: ” إذا وافد خرج ولم يعد، وعنده سيارة مسجله باسمه يسقط من على اسمي في السيستم ؟ ” .

حيث أجابت الجوازات عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” يتم اسقاط اسمه من سجلك بعد شهرين من تاريخ انتهاء التأشيرة، في حال لم يتم اسقاطه يتم طباعة الملاحظة والمراجعة لنتمكن من مساعدتك ” .


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1576 ] نشر منذ 14 دقيقة

الوافد الحين راتبه اعلى من العماني من قال راتب اقل

[ عدد التعليقات: 1576 ] نشر منذ 14 دقيقة

اعتقد عندهم ضعف في انفسهم لذلك مايتوقعوا القوة من الشاب العماني

[ عدد التعليقات: 1576 ] نشر منذ 13 دقيقة

التعمين ما ينحصر ف المطارات فقط المفروع في جميع القطاع الخاص

[ عدد التعليقات: 962 ] نشر منذ 13 دقيقة

ما يميز الوافد هو راتبه اقل من نصف راتب العماني وهذا بحد ذاته ينظر له كسبب رئيسي لخفض المصروفات من وجهة نظرهم والله اعلم

[ عدد التعليقات: 962 ] نشر منذ 12 دقيقة

إذا كانت الوزارات فيها وافدين من مصاروة وزلمات
والعماني تمضي علية سنين وبنين بين مراجعات وروحات وجيات وأخر شي بيشتغل سايق ف البلدية والراتب 350

عاد تريدي المطار ما يشغل وافدين ؟

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