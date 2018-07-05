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إسقاط طائرة مسيرة حاولت استهداف مقر قيادة التحالف في عدن

إسقاط طائرة مسيرة حاولت استهداف مقر قيادة التحالف في عدن
فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر محلية، عن إسقاط طائرة مسيرة بدون طيار، حاولت استهداف مقر قيادة التحالف العربي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وذكرت المصادر، أن الطائرة كانت تابعة لميليشيا الحوثي الإيرانية وقد حاولت التسلل والتحليق فوق مقر قيادة التحالف العربي في عدن.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1576 ] نشر منذ 27 دقيقة

درون كمان هذا اللي ناقص

[ عدد التعليقات: 962 ] نشر منذ 26 دقيقة

الله يبيدهم ويعجل بنصر أهل التوحيد ويندحر أهل البدع والخرافات

[ عدد التعليقات: 1576 ] نشر منذ 24 دقيقة

عدن جنة ذبحتوا حظها الله يذبحكم

[ عدد التعليقات: 1576 ] نشر منذ 23 دقيقة

من وين جت ينبغى التحقيق في ذلك قديكون هناك مندسين في عدن

[ عدد التعليقات: 1576 ] نشر منذ 23 دقيقة

هذه اولى نتائج التفاوض مع الإرهابيين الحوثيين لعنهم الله

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