إسقاط طائرة مسيرة حاولت استهداف مقر قيادة التحالف في عدن
كشفت مصادر محلية، عن إسقاط طائرة مسيرة بدون طيار، حاولت استهداف مقر قيادة التحالف العربي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
وذكرت المصادر، أن الطائرة كانت تابعة لميليشيا الحوثي الإيرانية وقد حاولت التسلل والتحليق فوق مقر قيادة التحالف العربي في عدن.
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1576 ] نشر منذ 27 دقيقة
درون كمان هذا اللي ناقص
ماجد[ عدد التعليقات: 962 ] نشر منذ 26 دقيقة
الله يبيدهم ويعجل بنصر أهل التوحيد ويندحر أهل البدع والخرافات
ماجد[ عدد التعليقات: 1576 ] نشر منذ 24 دقيقة
عدن جنة ذبحتوا حظها الله يذبحكم
همس[ عدد التعليقات: 1576 ] نشر منذ 23 دقيقة
من وين جت ينبغى التحقيق في ذلك قديكون هناك مندسين في عدن
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1576 ] نشر منذ 23 دقيقة
هذه اولى نتائج التفاوض مع الإرهابيين الحوثيين لعنهم الله
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30130 ] نشر منذ 14 دقيقة
الله لا يبارك في الحوثي