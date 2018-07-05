إسقاط طائرة مسيرة حاولت استهداف مقر قيادة التحالف في عدن

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر محلية، عن إسقاط طائرة مسيرة بدون طيار، حاولت استهداف مقر قيادة التحالف العربي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وذكرت المصادر، أن الطائرة كانت تابعة لميليشيا الحوثي الإيرانية وقد حاولت التسلل والتحليق فوق مقر قيادة التحالف العربي في عدن.