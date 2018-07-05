” الأرصاد ” : رياح مثيرة للأتربة على الحدود الشمالية والمدينة

الرياض(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، إنذارًا مبكرًا بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار في منطقتي الحدود الشمالية والمدينة المنورة.

وأوضحت ” الأرصاد ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن الحالة تشمل منطقة المدينة المنورة خاصة الأجزاء الساحلية والطريق الساحلي، ورفحا والأجزاء المجاورة.

وأشارت ” الأرصاد ” إلى أن بداية الحالة من الساعة الواحدة ظهر اليوم الخميس، إلى الساعة السابعة مساء نفس اليوم.