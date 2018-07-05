” الأرصاد ” : رياح مثيرة للأتربة على الحدود الشمالية والمدينة
أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، إنذارًا مبكرًا بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار في منطقتي الحدود الشمالية والمدينة المنورة.
وأوضحت ” الأرصاد ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن الحالة تشمل منطقة المدينة المنورة خاصة الأجزاء الساحلية والطريق الساحلي، ورفحا والأجزاء المجاورة.
وأشارت ” الأرصاد ” إلى أن بداية الحالة من الساعة الواحدة ظهر اليوم الخميس، إلى الساعة السابعة مساء نفس اليوم.
طلال[ عدد التعليقات: 1576 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله يلطف بحالنا كل شوي غبار الله يعين
ماجد[ عدد التعليقات: 552 ] نشر منذ 30 دقيقة
الجو صافي مافية غبار
همس[ عدد التعليقات: 1576 ] نشر منذ 30 دقيقة
ازرعوا الاشجار بارك الله فيكم
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1672 ] نشر منذ 28 دقيقة
الله يحمينا ويسترها