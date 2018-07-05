  • الخميس 5

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” الأرصاد ” : رياح مثيرة للأتربة على الحدود الشمالية والمدينة

” الأرصاد ” : رياح مثيرة للأتربة على الحدود الشمالية والمدينة

” الأرصاد ” : رياح مثيرة للأتربة على الحدود الشمالية والمدينة
الرياض(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، إنذارًا مبكرًا بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار في منطقتي الحدود الشمالية والمدينة المنورة.

وأوضحت ” الأرصاد ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن الحالة تشمل منطقة المدينة المنورة خاصة الأجزاء الساحلية والطريق الساحلي، ورفحا والأجزاء المجاورة.

وأشارت ” الأرصاد ” إلى أن بداية الحالة من الساعة الواحدة ظهر اليوم الخميس، إلى الساعة السابعة مساء نفس اليوم.


الوسوم:

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1576 ] نشر منذ 31 دقيقة

الله يلطف بحالنا كل شوي غبار الله يعين

[ عدد التعليقات: 552 ] نشر منذ 30 دقيقة

الجو صافي مافية غبار

[ عدد التعليقات: 1576 ] نشر منذ 30 دقيقة

ازرعوا الاشجار بارك الله فيكم

[ عدد التعليقات: 1672 ] نشر منذ 28 دقيقة

الله يحمينا ويسترها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *