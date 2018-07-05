أماني الغامدي(صدى):

تعاني الكثير من السيدات من تشقّق اليدين بسبب الأعمال المنزلية واستخدام أدوات التنظيف. ويرجع هذا التشقق إلى تدني رطوبة البشرة، فتصبح جافّة ومتشققة، فتشعر المرأة بخشونة يديها، الجفاف، الاحمرار، التقشر، الحساسية والألم، وقد تتطور إلى جروح سطحية بطول اليدين .

وصفات منزلية للتخلص من تشقق اليدين

– اخلطي 3 ملاعق كبيرة من السكر، مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ودلكي يديك بالخليط لمدة 5 دقائق. هذا الخليط يساعد على تقشير طبقة الخلايا الميتة مما يقلل من تشقق اليدين.

– أو اخلطي ملعقة من عصير الليمون الطازج مع ملعقة من السكر وملعقة من الماء، ثمّ دلكي يديك بالخليط واتركيه حتى يجف واشطفي يديك بالماء.

– كما يمكنك أن تخلطي عصير البطاطس لتدليك اليدين، خصوصاً مفاصل الأصابع للتخلص من التشققات وتبيض اليدين. وذلك من خلال فرم حبتين من البطاطا النيئة ووضعها في قطعة من الشاش مع الضغط عليها لاستخلاص العصير .

تجنّب جفاف اليدين

أولاً، يجب أن تحتفظي بكريم مرطب ليديك معك، وادهني القليل منه على الجلد كلما تعرضت للهواء الخارجي .

ثانياً، اهتمي بتدليك يديك بالكريم بحركة دائرية صغيرة لتنشيط حركة الدورة الدموية، ولتخفيف التوتر والتصلب .

ثالثاً، لا تهملي شرب الماء للحفاظ على خلايا البشرة ناعمة ومنع الجفاف الداخلي .

أخيراً، إرتدي قفازات مطاطية عند القيام بالأعمال المنزلية، لحماية اليدين والأظافر .