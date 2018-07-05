ميغان ميركل نسخة من الأميرة ديانا في لعب الكرة

لندن(صدى):

تشكّل دوقة ساسكس ميغان ماركل حالة جديدة وفريدة داخل العائلة الملكية البريطانية حيث تثير إطلالاتها الأنيقة الإعجاب، لاسيما تلك الإطلالات التي تذكرّ بالأميرة الراحلة ديانا والدة الأمير هاري .

حيث بدتْ ميغان كانعكاس لـ ” أميرة القلوب ” عندما كانت تلعب بالكرة، بينما كانت تشجّع أميرها في “أودي بولو” في “بيركشاير” يوم السبت الماضي، والذي سبق ذكرى الأميرة ديانا الـ57 بيوم واحد .

ورصد المعجبون تشابهًا بين طلّة دوقة ساسكس، ميغان ماركل (36 عامًا) وهي ترمي كرة صغيرة، وأميرة ويلز الراحلة ديانا التي كانت تبلغ 28 عامًا آنذاك، وهي تلعب نفس اللعبة خلال رحلة إلى إندونيسيا، عام 1989 .

وتُظهر الصور التشابه الكبير بين ديانا وميغان، اللتين ارتديا فساتين صيفية فضفاضة.

وجذبتْ الصورة تعليقات عديدة من روّاد الإنترنت، حيث علّق أحد المستخدمين ” لقد عادت ديانا ” ، في حين قال آخر ” صورة جميلة ” .

بدتْ ميغان مسترخية، وتستمتع بوقتها، وكانت إطلالتها أنيقة تميّزت بالبساطة، حيث ارتدت فستانًا قميصًا من تصميم “شوشانا”، وصندل “ذا سيور”، وقد أكملتْ إطلالتها الجميلة بقبعة بَنما المفضّلة لديها، ونظارة سوداء.