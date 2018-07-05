” الرقابة على المنشطات ” توقف 3 لاعبين
أعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، اليوم الخميس، عن عدة قرارات تأديبية بإيقاف عدد من الرياضيين؛ لانتهاكهم أنظمة الرقابة على المنشطات.
وشملت القرارات إيقاف لاعب كرة القدم بنادي المزاحمية مبارك القرني، لمدة أربع سنوات، وإيقاف لاعب رفع الأثقال بأكاديمية تبوك عبدالعزيز مسرحي، لمدة أربع سنوات أيضًا.
كما أصدرت قرار تأديبي بإيقاف لاعب كرة القدم بنادي التقدم عبداللطيف الحربي، لمدة سنتين.
طلال[ عدد التعليقات: 1576 ] نشر منذ 11 دقيقة
أنا بدأت بالفعل أقتنع بموضوع تعاطي المنشطات للاعبين.. لياقة عالية وتركيز ذهني عالي .
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1672 ] نشر منذ 10 دقائق
كل شي جايز !
ماجد[ عدد التعليقات: 1576 ] نشر منذ 9 دقائق
يارجال كلام فاضي البطولة في دولتك وانت في العمل أو في مهمة وطنية من دقيقة الأولى آخر دقيقة لازم تكون مركز ذهني لياقة عالية لها تأثير كبير
عمار[ عدد التعليقات: 1672 ] نشر منذ 8 دقائق
لا والله بهم هالمر يسواء المنشطات كله . رجال
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49921 ] نشر منذ 6 دقائق
من حصل شي .. يستاهله ,,
همس[ عدد التعليقات: 1576 ] نشر منذ 5 دقائق
كنت متاكده من انهم يتعاطون منشطات بسبب التركيز العالى واللياقه الشديده
ماوكلي[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 3 دقائق
دوري المحترفين السعودي فيه اكبر استخدام للمنشطات ونادي معروف لا يحقق البطولات الا باستخدام المنشطات واللجنة السعودية للرقابة على المنشطات غائبه تماما عن المشهد في الدوري لقوة نفوذ الاندية وقراراتها لا تصدر الا على الناس المغموره