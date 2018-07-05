” الرقابة على المنشطات ” توقف 3 لاعبين

نواف السالم(صدى):

أعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، اليوم الخميس، عن عدة قرارات تأديبية بإيقاف عدد من الرياضيين؛ لانتهاكهم أنظمة الرقابة على المنشطات.

وشملت القرارات إيقاف لاعب كرة القدم بنادي المزاحمية مبارك القرني، لمدة أربع سنوات، وإيقاف لاعب رفع الأثقال بأكاديمية تبوك عبدالعزيز مسرحي، لمدة أربع سنوات أيضًا.

كما أصدرت قرار تأديبي بإيقاف لاعب كرة القدم بنادي التقدم عبداللطيف الحربي، لمدة سنتين.