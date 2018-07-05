” غرفة الرياض ” تعلن عن توفير 618 وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت غرفة الرياض عن توفر 618 وظيفة، بعدد من شركات القطاع الخاص التي ترغب في شغلها بالكفاءات المؤهلة من الجنسين، وذلك عبر مركز التدريب والتوظيف بغرفة الرياض.

وأوضحت الغرفة أن المقابلات الخاصة بهذه الوظائف ستجرى خلال الفترة من الأحد 8 يوليو وتستمر حتى الخميس 12 يوليو الحالي.

وعن مجالات هذه الوظائف، فإنها تغطي عدد من المجالات الإدارية والفنية، كما أنها مخصصة لحملة البكالوريوس والدبلوم ” تسويق ومحاسبة ” والحاصلين على الثانوية والمتوسطة وبرواتب تتراوح ما بين 4000 الى 5000 ريال.

أما فيما يتعلق بعدد الشركات التي قامت بطرح هذه الوظائف، فيبلغ عددها 12 شركة هي ” اسواق السدحان، درعة للتجارة، صناعات العيسى، التيرف، ذي فاكتوري للأثاث، نخبة العود، تالنت السعودية، الخطوط السعودية للتموين، اسواق التميمي، كدن، مجموعة سلمان بن سعيدان للعقار وبيت الكهرباء ” .

وجاء ذلك ضمن جهود الغرفة ودورها في توفير فرص عمل للمواطنين بالقطاع الخاص.