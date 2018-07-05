إعادة هيكلة مجموعة ” بن لادن ” واستحواذ ” استدامة ” على نسبة من ملكيتها

عادل الحربي (صدى):

أكدت مصادر مطلعة، أن مجموعة بن لادن السعودية سيجرى عليها تغييرات هيكلية، لتعيدها إلى الحياة من جديد، كاشفة عن استمرار 15 فردًا من عائلة بن لادن كشركاء في ملكية المجموعة.

وأوضحت المصادر، أن هؤلاء الأفراد سيكون لهم نسبة 63.8% من ملكية المجموعة، بينما تستحوذ شركة استدامة المملوكة لوزارة المالية على نسبة 36.2% من الملكية.

وأشارت المصادر إلى أن إعادة الهيكلة تهدف إلى الحفاظ على المجموعة وحمايتها من الإفلاس، خاصة بعد المصاعب التي واجهتها إدارة المجموعة، وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية، حيث توقفت عن دفع رواتب العاملين لفترة طويلة.