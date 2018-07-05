إعادة هيكلة مجموعة ” بن لادن ” واستحواذ ” استدامة ” على نسبة من ملكيتها
أكدت مصادر مطلعة، أن مجموعة بن لادن السعودية سيجرى عليها تغييرات هيكلية، لتعيدها إلى الحياة من جديد، كاشفة عن استمرار 15 فردًا من عائلة بن لادن كشركاء في ملكية المجموعة.
وأوضحت المصادر، أن هؤلاء الأفراد سيكون لهم نسبة 63.8% من ملكية المجموعة، بينما تستحوذ شركة استدامة المملوكة لوزارة المالية على نسبة 36.2% من الملكية.
وأشارت المصادر إلى أن إعادة الهيكلة تهدف إلى الحفاظ على المجموعة وحمايتها من الإفلاس، خاصة بعد المصاعب التي واجهتها إدارة المجموعة، وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية، حيث توقفت عن دفع رواتب العاملين لفترة طويلة.
طلال[ عدد التعليقات: 1672 ] نشر منذ 39 دقيقة
لو الأمر ب يدي لجعلت هناك وزارة مختصة ب المشاريع و اوظف فيها سعوديين
منها توفير و جوده و متابعة حقيقية و إنجاز.
ماجد[ عدد التعليقات: 963 ] نشر منذ 39 دقيقة
خطوة جميلة يفترض 50 % لشركة استدامة او لصندوق الاستثارات العامة
ماجد[ عدد التعليقات: 810 ] نشر منذ 38 دقيقة
كثير من الشركات والموسسات الصحفية وخلافة يجب ان تكون الدولة مساهمة بها وتكون تحت اشراف الدولة ماليا واداريا من خلال الديوان العام للرقابة حفاظا على استمرار هذه الشركات والموسسات كما يجب وكما ينبغي وليس تحت هيمنه الاجانب وخلافه وتاخير الرواتب احراج للدولة وتشويش بدون سبب حقيقي ؟
همس[ عدد التعليقات: 1576 ] نشر منذ 38 دقيقة
ماكأن شي حصل
عمار[ عدد التعليقات: 963 ] نشر منذ 37 دقيقة
بن لادن مستعمرة من قبل مجموعة من الفلسطينيين واللبنانيين في تلصف الأمامي بينما اليمنيين في الصف الثاني والثالث ورواتب ضخمة جداً اذا لم تهيكل وتستقطب كفأة سعودية فلاقيمة للإستحواذ #إعادة_هيكلة_شركة_بن_لادن
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1576 ] نشر منذ 37 دقيقة
التوجه تفكيك الشركات العائلية المستحوذة على النشاطات ذات الأهمية في الدولة