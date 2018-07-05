كارينيو يبلغ الكونغولي كابانانجا بعدم حاجة النصر لخدماته

طلال الغامدي(صدى):

اجتمع الأوروجوياني دانيال كارينيو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم أمس الأربعاء، مع الكونغولي جونيور كابانانجا، مهاجم الفريق؛ حيث أبلغه بعدم حاجة الفريق لخدماته خلال الفترة المقبلة.

وطلب ” كارينيو ” من المهاجم الكونغولي المشاركة مع زملائه اللاعبين الذين يتدربون في فترة العصر إلى حين إنهاء موضوعه من قبل الإدارة إما بإعارته لنادٍ آخر أو بيع عقده؛ فيما كان كابانانجا قد انتظم في تدريبات فريقه مساء أمس الأول، بعد انتهاء إجازته التي تمتع بها أسوة ببقية زملائه اللاعبين.

وعلى جانب آخر، ناشد كارينيو لاعبيه ببذل جهد كبير خلال الفترة المقبلة، ورفع درجة التركيز، وذلك قبل بدء المعسكر الخارجي الخميس المقبل، وذلك خلال الاجتماع مع اللاعبين قبل بداية الحصة التدريبية الرئيسة مساء أمس.