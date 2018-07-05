كارينيو يبلغ الكونغولي كابانانجا بعدم حاجة النصر لخدماته
اجتمع الأوروجوياني دانيال كارينيو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم أمس الأربعاء، مع الكونغولي جونيور كابانانجا، مهاجم الفريق؛ حيث أبلغه بعدم حاجة الفريق لخدماته خلال الفترة المقبلة.
وطلب ” كارينيو ” من المهاجم الكونغولي المشاركة مع زملائه اللاعبين الذين يتدربون في فترة العصر إلى حين إنهاء موضوعه من قبل الإدارة إما بإعارته لنادٍ آخر أو بيع عقده؛ فيما كان كابانانجا قد انتظم في تدريبات فريقه مساء أمس الأول، بعد انتهاء إجازته التي تمتع بها أسوة ببقية زملائه اللاعبين.
وعلى جانب آخر، ناشد كارينيو لاعبيه ببذل جهد كبير خلال الفترة المقبلة، ورفع درجة التركيز، وذلك قبل بدء المعسكر الخارجي الخميس المقبل، وذلك خلال الاجتماع مع اللاعبين قبل بداية الحصة التدريبية الرئيسة مساء أمس.
طلال[ عدد التعليقات: 1672 ] نشر منذ 44 دقيقة
احلى خبر
ماجد[ عدد التعليقات: 1672 ] نشر منذ 44 دقيقة
يعني بنشوف مهاجمين جدد
أو بنعتمد ع البريكان
أو بترجع حليمه لعاده القديمه
الله يستر بس
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1576 ] نشر منذ 43 دقيقة
اهم شي يعطي شباب النادي فرصة اكبر رغم ان العمري للاسف راح اعارة لاكن اتمنى اشوف الباقيين الجميعه والنجعي والبريكان
عمار[ عدد التعليقات: 963 ] نشر منذ 42 دقيقة
فرحوني ب وليد عبدالله انه يفارق لا فرحتوني بها الخبر عندي احساس ان النصر بيبدع
همس[ عدد التعليقات: 963 ] نشر منذ 42 دقيقة
اتمنى استثمار كابانجا ونخليه خط رجعه لنا اذ ما نجحو المهاجمين الجدد