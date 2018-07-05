فيديو مروع لدب يحاول افتراس رجل بعد قتل زوجين
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يظهر رجلاً يركض من أمام دبٍّ هائج لحقَ به وعضّ ذراعه في محاولة لافتراسه، في واقعة حدثت في إحدى قرى الهند.
وكان الرجل هاجم الدّب بعدما تسبّب بقتل زوجَيْن، حيث أصيب 4 أشخاص بالحادثة أثناء محاولتهم إنقاذ الزوجين إلا أنّهم فشلوا.
لكنَّ رجال القرية تجمّعوا وضربوا الدّب بقوّة ليترك الرجل ثمّ انهالوا عليه بالعصي حتّى الموت.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49940 ] نشر منذ 46 دقيقة
القرويون شجعان جيدون ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30449 ] نشر منذ 33 دقيقة
متأكدين رامز جلال مهو في الهند😂😂😂
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1868 ] نشر منذ 12 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم