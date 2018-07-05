فيديو مروع لدب يحاول افتراس رجل بعد قتل زوجين

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يظهر رجلاً يركض من أمام دبٍّ هائج لحقَ به وعضّ ذراعه في محاولة لافتراسه، في واقعة حدثت في إحدى قرى الهند.

وكان الرجل هاجم الدّب بعدما تسبّب بقتل زوجَيْن، حيث أصيب 4 أشخاص بالحادثة أثناء محاولتهم إنقاذ الزوجين إلا أنّهم فشلوا.

لكنَّ رجال القرية تجمّعوا وضربوا الدّب بقوّة ليترك الرجل ثمّ انهالوا عليه بالعصي حتّى الموت.