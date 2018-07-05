6 لاعبين يتنافسون على جائزة أفضل لاعبي المونديال

نواف السالم(صدى):

يتنافس السداسي كيليان مبابي، هاري كين، لوكا مودريتش، نيمار دا سيلفا، وإيدين هازارد، و إدينسون كافاني، على الحصول على جائزة أفضل لاعب في المونديال الروسي.

وخرج المنتخب الأرجنتيني والبرتغالي من منافسات البطولة في دور الـ16 منها، لتغيب الجائزة عن أساطيرة كرة القدم في العالم ليونيل ميسي، وكريتيانو رونالدو.

وسجَّل الفرنسي كيليان مبابي البالغ من العمر 19 عامًا هدفين في شباك الأرجنتين، وتسبب في ركلة جزاء أحرز منها زميله أنطوان جريزمان الهدف الأول.

بينما أحرز الأورجوياني كفاني هدفين في مرمى البرتغال، ليقود منتخبه إلى التأهل لدور الثمانية، أما البرازيلي ” نيمار ” فهو أبرز المرشحين لخلافة ميسي ورونالدو للجلوس على عرش الساحرة المستديرة في الفترة القادمة، وكان له دور هام في تأهل البرازيل لدور الثمانية.

وسجل البلجيكي هازارد، هدفين لمنتخبه في البطولة وصنع عدة أهداف، كما نجح الكرواتي مودريتش في الحصول على عصا المايسترو من النجم الإسباني المخضرم أندرياس إنييستا، ليصبح أفضل لاعبي خط الوسط في المونديال الروسي، بعدما لعب مودريتش دورًا بارزًا في تأهل كرواتيا لدور الثمانية على حساب الدنمارك بركلات الترجيح يوم الأحد الماضي.

أما هاري كين مهاجم إنجلترا، فيتصدر ترتيب هدافي المونديال برصيد 6 أهداف قبل مباراة المنتخب الإنجليزي مع نظيره السويدي في مدينة سامارا يوم السبت القادم.