” الإحصاء ” تكشف عن معدل البطالة بين المواطنين

عادل الحربي(صدى):

كشفت بيانات نشرتها الهيئة العامة للإحصاء، عن معدل البطالة بين المواطنين، خلال الربع الأول من العام الحالي.

حيث أوضحت الهيئة أن معدل البطالة ارتفع إلى مستوى قياسي عند 12.9% في الربع الأول من العام الحالي، من 12.8% في الربع السابق.

من الجدير بالذكر أن حكومة المملكة تعمل على إصلاحات اقتصادية؛ لتطوير صناعات غير نفطية وتوفير فرص عمل.