” الإحصاء ” تكشف عن معدل البطالة بين المواطنين
كشفت بيانات نشرتها الهيئة العامة للإحصاء، عن معدل البطالة بين المواطنين، خلال الربع الأول من العام الحالي.
حيث أوضحت الهيئة أن معدل البطالة ارتفع إلى مستوى قياسي عند 12.9% في الربع الأول من العام الحالي، من 12.8% في الربع السابق.
من الجدير بالذكر أن حكومة المملكة تعمل على إصلاحات اقتصادية؛ لتطوير صناعات غير نفطية وتوفير فرص عمل.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30443 ] نشر منذ 1 ساعة
الأحصاءات هذي شكلكم مقدرينها تقدير
وأنتوا جالسين في مكاتبكم
أنزلوا الشارع
عيشو مع المواطنين
وشوفوا الأحصاءات الحقيقية
الأجانب ماسكين كل شي من البقالة ومدير فندق وكل شي
قبل أمس حارس أمن شغال له سته شهور
وبدون عقد رسمي
بينما الأجنبي مدير فندق يمتد عقده من ثمان الى عشر سنوات🤔
M-512🐧[ عدد التعليقات: 561 ] نشر منذ 1 ساعة
وفر فرص وظيفية كثيرة للعاطلين وسوف تجد ثمار جهدك ومنافسة الاجنبي لسعودي تشكل اكبر عائق له .
زائر 8[ عدد التعليقات: 1523 ] نشر منذ 59 دقيقة
أحد أهداف الخطة الخماسيه هو ابقاء نسبة البطالة وعدم حلها بطريقه سريعه و مضاعفة العراقيل أمام فتح وظائف مستديمة لمدد طويله .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 252 ] نشر منذ 40 دقيقة
مع الأسف أننا أغلى دول العالم وتوجد بطالة ..هل البطالة تصطنع ليستفيد منه منتهزون..؟ أريد إجابة ممن يهمه الأمر..