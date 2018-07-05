فيديو مروع للص يتسبب في وفاة امرأة لحظة سرقتها

جاكرتا(صدى):

لقيت امرأة مصرعها بعد سقوطها من فوق دراجة نارية كانت تستقلها خلف أحد الأشخاص على الطريق السريع بأندونيسيا .

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، العديد من الدراجات النارية تسير على الطريق وفجأة اقترب أحد الأشخاص بدراجته من دراجة كانت تستقلها امرأة خلف صديقها، وحاول سرقة حقيبتها على ما يبدو مما تسبب في سقوطها على الأرض بطريقة مروعة .

لقيت المرأة على الفور مصرعها حيث توقفت الدراجات النارية وقام أحد الأشخاص بحملها ونقلها إلى الرصيف .