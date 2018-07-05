على غرار إيلان.. غرق مهاجرين رضع هربا من الحروب

وكالات(صدى):

هربوا برفقة عائلاتهم أملًا في عيش حياة أفضل بعيدًا عن الحروب والفقر وسفك الدماء التي أصبحت تحاوطهم من كافة الاتجاهات، حالمين بصباح هاديء على صوت العصافير ومساء منير تحت ضوء القمر وليس ضوء الانفجارات والغارات.

ولكن لم يكتمل حلمهم كما خططوا له عبر الهرب في رحلة بحرية غير شرعية إلى أوروبا، ليبتلعهم البحر بأحلامهم الصغيرة التي لم ترى النور يومًا، للتقدم مأساة المهاجريين غير الشرعيين مجددًا وتحتل الصدارة.

ووثقت مجموعة من الصور جثث أطفال رضع على سواحل ليبيا خلال عملية انتشالهم نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن قذفتهم أمواج البحر إلى الشاطئ إثر غرق المركب الذي كان يقلهم مع عائلاتهم، في رحلة غير شرعية إلى أوروبا.

ويظهر في الصور الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم سنة واحدة وهم بين ذراعي عمال الإنقاذ كأنهم نائمون، وأيديهم الصغيرة تتدلى في الهواء بينما تتلألأ أشعة الشمس على أجسادهم البريئة بلا حراك، في مشهد مؤلم ودرامي اهتزت له المشاعر وأثار حزن كل من رآه.

وأعاد هذا المشهد الصادم إلى الأذهان صورة وقصة الطفل السوري إيلان كردي الذي غرق في البحر أثناء رحلة هروب من الحرب في سوريا، ففي الوقت الذي يتصارع فيه السياسيون للتوصل إلى اتفاق حول سبل التعامل مع أسوأ موجة هجرة يشهدها البحر الأبيض المتوسط، تتكرر قصة الطفل السوري ” إيلان ” يوميًا على سواحل ليبيا.

وأكدت إحصائيات أنه بالرغم من حملات المراقبة المكثفة التي تقوم بها الدول الأوروبية على طرق العبور في البحر الأبيض المتوسط، تزايدت رحلات الهجرة غير الشرعية في الفترة الأخيرة من سواحل ليبيا، قضى بسببها نحو 180 مهاجرًا من الرجال والنساء والأطفال غرقاً في البحر.