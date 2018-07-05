نواف العابد يخضع لبرنامج وقائي من الإصابة

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر، عن قيام الدولي نواف العابد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال باتباع تعليمات برنامجه التأهيلي، بالشكل المطلوب منه.

وأكدت أن ” العابد ” قد خضع لبرنامج وقائي من الإصابة التي تعرض لها في الموسم الماضي.

وعلى جانب آخر، واصل لاعبو فريق الهلال اليوم الخميس، تدريباتهم تحضيرًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث تركزت الحصة التدريبية في مجملها على الجوانب اللياقية.