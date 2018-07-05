بالفيديو.. كوميدي يتحرش بإيفانكا ترامب على الهواء مباشرة

واشنطن(صدى):

وثَّق مقطع فيديو، لحظة تحرش الممثل الأمريكي أندي ديك، بابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيفانكا ترامب، وذلك خلال برنامج تليفزيوني على الهواء مباشرة.

ويعود المقطع إلى عام 2007، حيث كان الثنائي في برنامج ” جيمي كيميل لايف ” ، حيث فقد ” ديك ” توازنه بمجرد دخول إيفانكا ترمب إلى البرنامج، وقال إنه يرغب في تقبيلها، ثم لمس ساقها.

وقامت ” إيفانكا ” بإزاحة يد الممثل عن ساقها بأدب، قبل أن يتدخل المذيع كيميل ويبعد الممثل الكوميدي عنها، ولكنه وبعد أقل من دقيقة عاد ليمسك بذراع إيفانكا، ما اضطر المذيع إلى استدعاء الأمن لإبعاد الممثل الكوميدي خارج الاستوديو.