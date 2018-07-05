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طرح مناقصة لاستيراد 1.5 مليون طن شعير علفي

طرح مناقصة لاستيراد 1.5 مليون طن شعير علفي
علي القحطاني (صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم الخميس، عن مناقصتها الخامسة لهذا العام (2018) لاستيراد كمية (1.500.000) طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (سبتمبر- أكتوبر2018).

وذكر محافظ المؤسسة، المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن أطنان الشعير ستكون موزعة على عدد (25) باخرة بواقع (18) باخرة لموانئ المملكة على البحر الأحمر و (7) بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي.

وأشار ” الفارس ” ، إلى أن هذه المناقصة تعد الخامسة لهذا العام وتأتى امتداداً لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.


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