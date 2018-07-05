عرض صيني مغري لشراء باولينيو من برشلونة

طلال الغامدي(صدى):

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن ناد صيني عرض على برشلونة 50 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات البرازيلي باولينيو.

وذكرت التقارير الإعلامية، أن إدارة النادي الكتالوني فضَّلت التريث في القبول وانتظار نهاية مشوار منتخب البرازيل في كأس العالم روسيا 2014.

ويرى مدرب برشلونة فالفيردي، أن فكرة التخلي عن اللاعب البرازيلي مرفوضة؛ لكونخ أضاف للفريق قوة في وسط الميدان، وشكل بديلًا مثاليًا في عدة لقاءات كبرى.

يذكر أن برشلونة مضطرًا إلى التخلي عن لاعب أجنبي مع قرب حسم صفقة البرازيلي أرثر ليصبح يتوفر على 4 لاعبين أجانب، وهم البرازيليين باولينيو وأرثر وفيليب كوتينيو والكولومبي ياري مينا.