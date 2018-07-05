بالفيديو.. فتاتان تتحرشان بمراسل أثناء تقديم تقرير على الهواء
تعرض مراسل قناة تليفزيونية كورية للتحرش من فتاتين روسيتين أثناء تقديمه لتقرير على الهواء عن كأس العالم من روسيا.
وبينما كان المراسل مندمجا في الحديث، باغتته فتاة بالاقتراب منه وتقبيله، إلا أنه لم يقطع تقريره ثم تبعتها زميلتها بنفس الطريقة، فاستسلم للضحك هذه المرة.
عبدالله[ عدد التعليقات: 902 ] نشر منذ 1 ساعة
انبسط المذيع…
qlq[ عدد التعليقات: 2928 ] نشر منذ 1 ساعة
جليلين الحيا
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30443 ] نشر منذ 48 دقيقة
البنت إذا حطت واحد براسها
تجيبه يعني تجيبه
مهما تطلب الأمر
لكن محدثكم
عجزو معه كلهن😂😂😂😂😂😂
M-512🐧[ عدد التعليقات: 561 ] نشر منذ 34 دقيقة
سكرانات ماهن بوعيهن!
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30443 ] نشر منذ 27 دقيقة
مو مسألة سكرانات
أغلب البنات إذا حبت واحد تصير نشبه
معك معك رجلها على رجلك
حتى لو كان حب من طرف واحد
تراقبك مع الدربشه كل مارحت وجيت
ترسمك كل شوي
تكثر عندها أحلام اليقظة
عيونها تفضحها ماتقدر تخبي حبها
شف البنت إذا حبتك تقدر تخبي حبها ٤٠سنة لكنها تبين لك بأفعالها
لكن إذا كرهتك ماتقدر تخبي كرهها لك ولا دقيقة
من يوم تشوف البنت تسألك
مين يطبخ لك مين يغسل لك مين ومين
ولا أنت وش أسمك فأدر أنك عايش في خيالها
لكن إذا شفتها تقولك أنت أبو مين
فأدر أنها مهي طايقتك😂😂
أنا قبل أسبوعين تقولي
أحس أني مسؤلة عنك ولازم أهتم فيك
قلت نعم يختي😰😱
الله يسعدهن هاالبنات
صعب تعيش معهن وصعب تعيش بدونهن🤗🤗