بالفيديو.. فتاتان تتحرشان بمراسل أثناء تقديم تقرير على الهواء

متابعات(صدى):

تعرض مراسل قناة تليفزيونية كورية للتحرش من فتاتين روسيتين أثناء تقديمه لتقرير على الهواء عن كأس العالم من روسيا.

وبينما كان المراسل مندمجا في الحديث، باغتته فتاة بالاقتراب منه وتقبيله، إلا أنه لم يقطع تقريره ثم تبعتها زميلتها بنفس الطريقة، فاستسلم للضحك هذه المرة.