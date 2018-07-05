خطباء الجمعة في الحرمين.. غدا

علي القحطاني (صدى):

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن خطباء جمعة غد في الحرمين.

وأوضحت أن الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، سيلقي الخطبة ويؤم المصلين في المسجد الحرام، بينما سيؤدي الخطبة في المسجد النبوي الشيخ صلاح بن محمد البدير ويؤم المصلين.