خطباء الجمعة في الحرمين.. غدا
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن خطباء جمعة غد في الحرمين.
وأوضحت أن الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، سيلقي الخطبة ويؤم المصلين في المسجد الحرام، بينما سيؤدي الخطبة في المسجد النبوي الشيخ صلاح بن محمد البدير ويؤم المصلين.
ماجد[ عدد التعليقات: 1557 ] نشر منذ 2 ساعتين
حفظكم الله و رعاكم أئمة الحرمين الشريفين ووفقكم لكل ما يحبه و يرضاه إنه ولي ذلك و القادر عليه
عمار[ عدد التعليقات: 551 ] نشر منذ 1 ساعة
وفقهما الله وفتح عليهما
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10610 ] نشر منذ 47 دقيقة
اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل شر