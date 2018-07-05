الجيش اليمني يقترب من باقم بمسافة 5 كيلومتر
تمكن الجيش الوطني اليمني من التقدم إلى مديرية باقم، إحدى مديريات محافظة صعدة في اليمن، قاطعًا مسافات واسعة تجاه مركز المديرية، بعد عمليات نوعية عسكرية نفذها ضد مليشيات الحوثي الإيرانية.
وأسفرت العمليات العسكرية عن مصرع عدد كبير من الحوثيين، كما استعاد الجيش أسلحة متنوعة سلبتها الميليشيات من معسكرات عسكرية يمنية، فيما فرَّت مجاميع كبيرة من عناصر الميليشيات الإيرانية، ليتم ما خطط له بالسيطرة على سلاسل جبلية مهمة وقطع خط الإمداد لميليشيا الحوثي الإيرانية.
ومن جانبه، أوضح قائد اللواء 102 خاصة، العميد ياسر الحارثي، اليوم الخميس، أن قواته سيطرت على سلاسل جبال مزهر والطريق المؤدي إلى قرية مزهر التي تعتبر تحت مرمى نيران الجيش الوطني اليمني، لافتًا إلى أن قرية مزهر تعتبر مطلة على مركز مديرية باقم من الجهه الشرقية بمسافة تبعد 5 كيلومترات؛ حيث يسعى الجيش الوطني لاستعادتها من الحوثيين للتقدم نحو باقم.
وأشار ” الحارثي ” إلى أن الجيش الوطني لا يقتل شيخًا أو طفلًا أو يستغل النساء كما تفعل الميليشيات، وحرص المدنيون على تجنيب أنفسهم من الميليشيات التي تحاول استخدامهم دروعًا بشرية؛ فيما قال قائد الكتيبة السادسة الرائد، مشعل البيل، إن الجيش الوطني اليمني سيطر علي العديد من التباب والمرتفعات الجبلية في ميسرة مركز مديرية باقم، ولا تزال الاشتباكات متواصلة، والتقدم مستمرًا باتجاه الطريق المؤدي إلى قرية مزهر.
وأكد ” البيل ” أن عزيمة المقاتلين مرتفعة ومعنوياتهم عالية ولن يتراجعو أو يتقاعسوا عن تنفيذ مهماتهم المسنودة إليه؛ بينما يخوض الجيش والتحالف معركة واسعة من محاور عدة في محافظة صعدة طوال الفترة الماضية، حققا خلالها تقدمًا بارزًا.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10610 ] نشر منذ 48 دقيقة
الله ينصركم على الحوثيين الروافض المجوس اذناب ايران عدوة الاسلام
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30443 ] نشر منذ 44 دقيقة
شيبه يمني على فراش الموت بالمستشفى
و حفيده جالس جنبه ..
الشيبه قال لحفيده :
اسمع يا ابني أشتي أديلك نصايح
قبل ما أموت عشان تنجح بحياتك ..
قاطعه حفيده قاله بجاه الله عليك إنك تسكت خل نصيحتك تنفعك في قبرك .. ايش من نجاح وايش من كذاب
وانت عيشتك كانت في جحر الحمار ولا ورَّثت لنا حتى سيكل 😂😂
وجالسين نلف لنا أسبوع ندور لك وساطة
عشان ندخلك المستشفى ونشحت لك حق العلاج ..
في زمانكم يا جد ضاعت فلسطين وخسرنا ٣ حروب مع اسرائيل وخربت اليمن والعراق وليبيا والصومال وسوريا وعاد البقية في الطريق ..
انت توكل على الله وما عليك مننا .. يشتي لنا ألف سنة ضوئية عشان نصلح اللي خربتوه ..
😡😡
المهم الجد آخر كلمات قالها : لحفيده 😂
سبعة شلوك ياقني ..
و مات
😂😂😂😂😂😂😂