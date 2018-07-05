الجيش اليمني يقترب من باقم بمسافة 5 كيلومتر

فهمي محمد(صدى):

تمكن الجيش الوطني اليمني من التقدم إلى مديرية باقم، إحدى مديريات محافظة صعدة في اليمن، قاطعًا مسافات واسعة تجاه مركز المديرية، بعد عمليات نوعية عسكرية نفذها ضد مليشيات الحوثي الإيرانية.

وأسفرت العمليات العسكرية عن مصرع عدد كبير من الحوثيين، كما استعاد الجيش أسلحة متنوعة سلبتها الميليشيات من معسكرات عسكرية يمنية، فيما فرَّت مجاميع كبيرة من عناصر الميليشيات الإيرانية، ليتم ما خطط له بالسيطرة على سلاسل جبلية مهمة وقطع خط الإمداد لميليشيا الحوثي الإيرانية.

ومن جانبه، أوضح قائد اللواء 102 خاصة، العميد ياسر الحارثي، اليوم الخميس، أن قواته سيطرت على سلاسل جبال مزهر والطريق المؤدي إلى قرية مزهر التي تعتبر تحت مرمى نيران الجيش الوطني اليمني، لافتًا إلى أن قرية مزهر تعتبر مطلة على مركز مديرية باقم من الجهه الشرقية بمسافة تبعد 5 كيلومترات؛ حيث يسعى الجيش الوطني لاستعادتها من الحوثيين للتقدم نحو باقم.

وأشار ” الحارثي ” إلى أن الجيش الوطني لا يقتل شيخًا أو طفلًا أو يستغل النساء كما تفعل الميليشيات، وحرص المدنيون على تجنيب أنفسهم من الميليشيات التي تحاول استخدامهم دروعًا بشرية؛ فيما قال قائد الكتيبة السادسة الرائد، مشعل البيل، إن الجيش الوطني اليمني سيطر علي العديد من التباب والمرتفعات الجبلية في ميسرة مركز مديرية باقم، ولا تزال الاشتباكات متواصلة، والتقدم مستمرًا باتجاه الطريق المؤدي إلى قرية مزهر.

وأكد ” البيل ” أن عزيمة المقاتلين مرتفعة ومعنوياتهم عالية ولن يتراجعو أو يتقاعسوا عن تنفيذ مهماتهم المسنودة إليه؛ بينما يخوض الجيش والتحالف معركة واسعة من محاور عدة في محافظة صعدة طوال الفترة الماضية، حققا خلالها تقدمًا بارزًا.