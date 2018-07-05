” الإسكان ” توضح إمكانية استفادة موظفي القطاع الخاص من منتجات الوزارة
ردت وزارة الإسكان على استفسار خاص بإمكانية بيع المنتج بعد الحصول عليه من وزارة الإسكان.
وقالت الوزارة من خلال حساب العناية بالمستفيدين التابع للإسكان على ” تويتر ” : ” لا يمكن الاستفادة من منتجات الوزارة، إلا بشرط واحد وهو مرور 5 سنوات من بيعها ” .
أما فيما يتعلق باستفادة موظفين القطاع الخاص من منتجات الوزارة، فأوضحت الوزارة أن الموظفين يمكنهم الاستفادة ولكن يمكن أن يتم رفضهم؛ مضيفة: ” إذا تم رفضك فهو بسبب دخلك، وفي حال تم رفضك يمكنك التفاوض مع ممول آخر مشارك بالمشروع ” .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10610 ] نشر منذ 49 دقيقة
ما استفاد موظفي القطاع العام عشان يستفيد الخاص
وزارة الاسكات فاشلة
ابوفياض[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 13 دقيقة
يعني حقين القطاع الخاص طول عمره ماراح ياخذشي منبوذين في المجتمع مأقول حسبي الله ونعم الوكيل في رب رحيم