” الإسكان ” توضح إمكانية استفادة موظفي القطاع الخاص من منتجات الوزارة

حمود العنزي(صدى):

ردت وزارة الإسكان على استفسار خاص بإمكانية بيع المنتج بعد الحصول عليه من وزارة الإسكان.

وقالت الوزارة من خلال حساب العناية بالمستفيدين التابع للإسكان على ” تويتر ” : ” لا يمكن الاستفادة من منتجات الوزارة، إلا بشرط واحد وهو مرور 5 سنوات من بيعها ” .

أما فيما يتعلق باستفادة موظفين القطاع الخاص من منتجات الوزارة، فأوضحت الوزارة أن الموظفين يمكنهم الاستفادة ولكن يمكن أن يتم رفضهم؛ مضيفة: ” إذا تم رفضك فهو بسبب دخلك، وفي حال تم رفضك يمكنك التفاوض مع ممول آخر مشارك بالمشروع ” .