بالفيديو.. محاربون مغاربة يطالبون بإسقاط الجنسية: أصبحنا متسولين
طالب مجموعة من قدماء المحاربين في المغرب، بإسقاط الجنسية عنهم، بسبب الإهمال واللامبالاة التي تواجههم من قبل الجهات المسؤولة.
واحتج مجموعة المحاربين القدامى، في قلب العاصمة الإدارية الرباط، مؤكدين أن الجهات المسؤولة لا تعتبرهم ولا تلتفت إلى مشاكلهم ومطالبهم، رغم أنهم ضحوا تضحيتهم من أجل البلد.
وذكر المحاربين القدامى، في مقطع فيديو، أنهم تحولوا إلى متسولين بمدينة الرباط.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30443 ] نشر منذ 2 ساعتين
إذا تنكر لك وطنك
فهذي مصيبةالمصائب🤔
طلال[ عدد التعليقات: 1668 ] نشر منذ 1 ساعة
صحيح كلامك اخي القرني والله هذ مصيبه كبيره
لهم الله