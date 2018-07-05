مجموعة واتسآب تروج للشذوذ والتحرش الجنسي بالأطفال في المملكة

عادل الحربي (صدى):

طالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، بالقبض على مجموعة كبيرة تحرض على الشذوذ الجنسي والتحرش بالأطفال في المملكة من خلال تطبيق ” واتس آب ” .

حيث دشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” وسم بعنوان ” نطالب بالقبض على المتحرش بالأطفال ” ، يدعون من خلاله للقبض على هذه المجموعة؛ لتلقى هذه المطالبة دعمًا وتأييدًا من كافة شرائح المجتمع السعودي.

وبالتطرق للتفاصيل، قال أحد المدونين الذين تتبعوا المجموعة بتطبيق ” واتس آب ” ، أن هناك شخص يُدعى ” طمبق ” يقوم بالتحرش بالأطفال؛ وذلك لممارسة الشذوذ معهم؛ حيث دعا المغردون بتقديم بلاغ إلكتروني ضد ” طمبق ” من خلال تطبيق ” كلنا آمن ” التابع لوزارة الداخلية.

كما كشف المغردون عن شخص آخر مشترك بهذه المجموعة ويُدعي ” عامر ” ، وهو صاحب قناة على ” اليوتيوب ” ،وقام المغردون بنشر مقاطع له من محادثاته مع أطفال تتضمن تحرشًا جنسيًا.

وعما قاله المغردون على الوسم الذي تم تدشينه، طالب أحدهم بالقبض على هذه المجموعة قائلاً: ” مسوين قروب بالواتس، مسمينه وزارة التشبيك العالمية، يصور مقاطع وهو يلعب مع اطفال بالبلستيشن ويستدرجهم وينشر مقاطعهم ” .

فيما ألقى بعض المغردون اللوم على ولاة أمر الأطفال: ” قبل ما نطالب الحكومة، وين دور الأهل والوالدين، أتمنى جزء من عقاب هذا المتحرش يكون على ولاه أمر الأطفال ” .

فيما نشرت مغردة أخرى مقطع فيديو، نسبته إلى ” طمبق ” ، مشيرة فيه إلى أنه قام بحذف مقاطع الفيديو وأنه يعتذر، قائلة: ” المتحرش بدا يتمسكن وحذف المقاطع كلها ونزل اعتذار يقول تواصلت معي جهة مختصة وسلمت نفسي ” .