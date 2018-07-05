مجموعة واتسآب تروج للشذوذ والتحرش الجنسي بالأطفال في المملكة
طالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، بالقبض على مجموعة كبيرة تحرض على الشذوذ الجنسي والتحرش بالأطفال في المملكة من خلال تطبيق ” واتس آب ” .
حيث دشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” وسم بعنوان ” نطالب بالقبض على المتحرش بالأطفال ” ، يدعون من خلاله للقبض على هذه المجموعة؛ لتلقى هذه المطالبة دعمًا وتأييدًا من كافة شرائح المجتمع السعودي.
وبالتطرق للتفاصيل، قال أحد المدونين الذين تتبعوا المجموعة بتطبيق ” واتس آب ” ، أن هناك شخص يُدعى ” طمبق ” يقوم بالتحرش بالأطفال؛ وذلك لممارسة الشذوذ معهم؛ حيث دعا المغردون بتقديم بلاغ إلكتروني ضد ” طمبق ” من خلال تطبيق ” كلنا آمن ” التابع لوزارة الداخلية.
كما كشف المغردون عن شخص آخر مشترك بهذه المجموعة ويُدعي ” عامر ” ، وهو صاحب قناة على ” اليوتيوب ” ،وقام المغردون بنشر مقاطع له من محادثاته مع أطفال تتضمن تحرشًا جنسيًا.
وعما قاله المغردون على الوسم الذي تم تدشينه، طالب أحدهم بالقبض على هذه المجموعة قائلاً: ” مسوين قروب بالواتس، مسمينه وزارة التشبيك العالمية، يصور مقاطع وهو يلعب مع اطفال بالبلستيشن ويستدرجهم وينشر مقاطعهم ” .
فيما ألقى بعض المغردون اللوم على ولاة أمر الأطفال: ” قبل ما نطالب الحكومة، وين دور الأهل والوالدين، أتمنى جزء من عقاب هذا المتحرش يكون على ولاه أمر الأطفال ” .
فيما نشرت مغردة أخرى مقطع فيديو، نسبته إلى ” طمبق ” ، مشيرة فيه إلى أنه قام بحذف مقاطع الفيديو وأنه يعتذر، قائلة: ” المتحرش بدا يتمسكن وحذف المقاطع كلها ونزل اعتذار يقول تواصلت معي جهة مختصة وسلمت نفسي ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30443 ] نشر منذ 2 ساعتين
أيام الأجازة
هذا موسمهم ويستغلون خروج الأطفال والمراهقين في الشوارع
شي مخزي ومقزز😡
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1555 ] نشر منذ 1 ساعة
تسلسل اجرامي…
بالتأكيد أن طمبق هذا كان بصغره ضحية طمبقة يمني ببقاله… والخطر إن طمبق عندما يطنبق الأطفال فأنهم عندما يكبرون سيصبحون طمبقات فتتكون شبكه مطمبقة لا يمكن السيطره عليها
طلال[ عدد التعليقات: 1668 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل
ماجد[ عدد التعليقات: 1557 ] نشر منذ 1 ساعة
استغفرالله الله يكفينا شرهم🌚💔
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 957 ] نشر منذ 1 ساعة
ان شاء احد يعطي اهتمام للموضوع ذا من الحكومه
محمد[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 59 دقيقة
اوقفوا المخانيث والمتشبهات
همس[ عدد التعليقات: 551 ] نشر منذ 58 دقيقة
الكتب فيها وتوعية بالتحرش فيه لاكن واجب الاهل التوعيه لاطفالهم ومراقبتهم مو الدوله تربي الاهل يربون الله يحفظ كل الاطفال
طاهر[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 56 دقيقة
#نطالب_بمحاسبه_المتحرشين_بالاطفال خطباء الجمعة وبعض المجتمع فالحين بقضايا تافهة شاغلتهم قيادة المرأة ولبس المرأة وعباتها الملونة وتناسوا القضايا الاهم التحرش الجنسي
ملك[ عدد التعليقات: 1668 ] نشر منذ 55 دقيقة
الله ستر علي اطفالنا ويحميهم من كل شر يارب
qlq[ عدد التعليقات: 2928 ] نشر منذ 53 دقيقة
اسحبو سلك الكهرب عنهم
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1555 ] نشر منذ 48 دقيقة
الأب والأم يتحملون جزأ من مسؤلية طنبقة ورعانهم…
… اذا ما تقدر تربي لا تخلف.. بليله ترفسك
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30443 ] نشر منذ 34 دقيقة
أباء أستراحة نت
وأمهات واتس وسناب
أنا أحملهم المسؤلية هم
تاركين عيالهم في الشوارع
يتصيدون السيارات مع الشباب
وتكفى خذ بنا فره
تكفى ودنا ورجعنا
نكون صريحين شوي
وهذا مشاهد وأنزلوا الشارع وشوفو بنفوسكم
ويوم تجي تكلم الأب ولا الأم
يقولك عيالي أحسن عيال في الحارة
وأنا مربيهم على المراجل(‘لايشيخ🤔)
ولا صارت مشكلة ولا دق علية قسم الشرطة
رجع يتلطم باالشماغ ويتلفت لحد يشوفه
أقول
بعطيكم نصيحة لدينكم ودنياكم:
ربو عيالكم🙂