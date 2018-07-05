تصعيد غير مسبوق.. مئات الضربات الجوية على بلدات درعا السورية

وكالات(صدى):

أكد المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم الخميس، أن قوات النظام السوري وروسيا نفذت مئات الضربات الجوية على بلدات في محافظة درعا في جنوب سورية، في تصعيد وصفه بالـ ” غير مسبوق ” منذ بدء الهجوم على المنطقة منذ أكثر من أسبوعين.

وقال المرصد، إنه تم تنفيذ أكثر من 600 ضربة جوية بين غارات وقصف بالبراميل المتفجرة منذ ليل أمس، استهدفت بشكل خاص بلدات الطيبة والنعيمة وصيدا وأم المياذن واليادودة الواقعة في محيط مدينة درعا قرب الحدود .

وصرَّح مدير المرصد رامي عبد الرحمن، بأن الطيران السوري يحول هذه المناطق الى جحيم، متحدثاً عن قصف هستيري على ريف درعا في محاولة لاخضاع الفصائل بعد رفضها الاقتراح الروسي لوقف المعارك خلال جولة التفاوض الأخيرة عصر الأربعاء.

يذكر أن قوات النظام السوري بدعم روسي، تشن منذ 19 يونيو الماضي عملية عسكرية واسعة النطاق في درعا، مكنتها من توسيع نطاق سيطرتها من 30 الى أكثر من 60 في المئة من مساحة المحافظة الحدودية مع الأردن.