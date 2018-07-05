شقيق هيغواين: رونالدو اقترب من صفوف يوفنتوس

ماجد محمد(صدى):

كشف شقيق ووكيل أعمال مهاجم يوفنتوس الإيطالي، غونزالو هيغواين، الأرجنتيني نيكولاس هيغواين، عن قرب انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف الـ ” بيانكونيري ” ، واصفًا تشكيل ثنائي هجومي مع الـ ” بيبيتا ” سيكون ” أمرًا رائعًا ” ؛ فيما قال وكيل أعمال النجم الأرجنتيني أن النجم البرتغالي سيشعر براحة كبيرة في حالة لعبه إلى جواره.

وأضاف: ” لا نعلم شيئاً عن هذا الأمر بعد، هيغواين قضى بضعة أعوام مع ريال مدريد في وجود كريستيانو، ولم يقل لي شيئاً عما إذا تحدثا عن هذا الأمر أم لا، انضمام كريستيانو ليوفنتوس وتكوين ثنائي هجومي مع غونزالو سيكون أمراً رائعًا ” .

وتابع: ” لعبا سويًا في مباريات عديدة، ويعرفان بعضهما جيدًا، ستكون ضربة قوية بالنسبة ليوفنتوس إذا نجح في حسم الصفقة، سيكون أمرًا مبهرًا ” ؛ حيث يأتي ذلك بعد ساعات من تداول عدة وسائل إعلام دولية أخبارًا حول صفقة منتظرة بانتقال رونالدو لبطل إيطاليا مقابل 100 مليون يورو وبعقد يمتد لأربعة مواسم مقابل 30 مليون يورو سنويًا.