أسعار النفط تتراجع بسبب ” ترامب “
شهدت أسعار النفط، اليوم الخميس، انخفاضًا بعدما نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة حادة اللهجة على موقع ” تويتر ” يطالب فيها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بخفض أسعار الخام .
وتراجعت أسعار النفط، متأثرة بالخلاف التجاري المتصاعد بين واشنطن وبكين، والذي تسبب في موجة هبوط أخرى في الأسهم الآسيوية اليوم، بعدما حذرت واشنطن من أنها قد تفرض رسومًا على واردات الخام الأمريكية في موعد لم تحدده بعد.
وبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 77.68 دولار للبرميل، بحلول الساعة 5:32 بتوقيت غرينتش، أي انخفض إلى 56 سنتا أو 0.7% عن الإغلاق السابق.
كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 45 سنتًا أو 0.6% إلى 73.69 دولار للبرميل..
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30444 ] نشر منذ 2 ساعتين
وطلب من دول الخليج زيادةالأنتاج لبراميل النفط
يبي يغرق الدنيا 😂😂😂😂
M-512🐧[ عدد التعليقات: 561 ] نشر منذ 1 ساعة
أمريكا دولة خبيثة وقذرة ومن الخطأ تصدير النفط لها لأنها تدعم الكيان الصهيوني الإسرائيلي وإسرائيل تدعم الإرهاب والجهات المتطرفة وهذا حقيقي وكلن يعرفه من الناس الأذكياء الي عنده خبرة عن خباثة أمريكا ، أتمنى يوماً ما ان دولتنا حفظها الله تفكر بحكمة وذكاء وتوقف تصدير النفط لهم.
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 2607 ] نشر منذ 59 دقيقة
لماذا يسمح لهذا الرجل اصلا بنشر اي شيىء على تويتر فهو يشغل منصبا يهم الشعب كله وليس فئة بعينها وبما انه رجل اعمال يحلب النمله مالذي يضمن انه لا يستخدم هذه الوسائط لتحقيق ارباح عن طريق شركاته حتى وان تخلى عن ادارتها لاشخاص اخرين من العائلة بما انه تسلم منصب الرئيس العتيد