أسعار النفط تتراجع بسبب ” ترامب “

وكالات (صدى):

شهدت أسعار النفط، اليوم الخميس، انخفاضًا بعدما نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة حادة اللهجة على موقع ” تويتر ” يطالب فيها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بخفض أسعار الخام .

وتراجعت أسعار النفط، متأثرة بالخلاف التجاري المتصاعد بين واشنطن وبكين، والذي تسبب في موجة هبوط أخرى في الأسهم الآسيوية اليوم، بعدما حذرت واشنطن من أنها قد تفرض رسومًا على واردات الخام الأمريكية في موعد لم تحدده بعد.

وبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 77.68 دولار للبرميل، بحلول الساعة 5:32 بتوقيت غرينتش، أي انخفض إلى 56 سنتا أو 0.7% عن الإغلاق السابق.

كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 45 سنتًا أو 0.6% إلى 73.69 دولار للبرميل..