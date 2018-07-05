الإمارات حول مزاعم الدوحة: لم يتم إبعاد القطريين عن الدولة

أبوظبي(صدى):

ردت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، صباح اليوم الخميس، عن المزاعم القطرية بشأن المواطنين القطريين المتواجدين في الإمارات وحقيقة إبعادهم عن البلاد في ظل المقاطعة العربية.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن مواطني قطر المقيمين بالفعل في دولة الإمارات ليسوا في حاجة إلى استخراج تصريح لكي يستمروا في إقامتهم بالبلاد، لكنها تنصح المقيمين منهم والذين يخططون للسفر إلى الخارج الحصول على تصريح مسبق بالعودة إلى الإمارات.

وأوضحت أنه منذ بداية الأزمة القطرية مع الدول العربية الأربع ” المملكة، الإمارات، البحرين، ومصر “، في 5 يونيو 2017، لم تتخذ الإمارات أي تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين عن دولة الإمارات، كما لم تتخذ أي قرارات بإبعادهم بعد انتهاء مدة 14 يومًا الواردة في إعلان الـ 5 من يونيو 2017.

كما لفتت إلى أن إبان قطع العلاقات مع قطر في يونيو العام الماضي، اشترطت الإمارات على المواطنين القطريين خارج البلاد الحصول على تصريح مسبق للدخول إلى الدولة، ويمكن أن يكون ذلك التصريح لمدة مؤقته وفق تقدير السلطات المختصة.

وتابعت في بيانها ” نتيجة للمزاعم الباطلة التي ساقتها دولة قطر ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الإمارات ترى من الضروري تأكيد السياسة التي اتبعتها منذ زمن بعيد تجاه مواطني دولة قطر حول الشروط المطبقة عليهم في خصوص دخولهم وإقامتهم في الدولة “.

كما عبر البيان عن أسفه من استمرار قطر في تزييف سياسات دولة الإمارات الخاصة بالشروط المطبقة لدخول وإقامة مواطني قطر، لافتًا إلى أن دولة الإمارات تؤكد احترامها وتقديرها الكاملين للشعب القطري، قائله ” في الوقت ذاته فإن دولة الإمارات تؤكد استمرارها في الإبقاء على التدابير التي اتخذتها ضد دولة قطر لمواجهة تهديداتها للسلامة الإقليمية وللشعب الإماراتي “.

ودعا البيان في ختامه قطر إلى احترام التزاماتها الدولية، وأن تكف عن سياسة دعم ورعاية التنظيمات إلارهابية والأفراد التابعين لها، وأن تكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، وأن تمتنع عن توفير منابر إعلامية أو دينية لدعاة التطرف في منصاتها الإعلامية التابعة لحكومة قطر أو المدعومة منها.