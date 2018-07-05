” العمل ” توضح معلومات عن لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية

نايف السالم(صدى):

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، عن بعض المعلومات عن لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية، لافتة إلى أنها تنقسم إلى 5 أركان رئيسية يحتوي كل ركن على متطلبات إدارية يجب على المنشأة تطبيقها.

وأشارت ” العمل ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” إلى أنه تم تطوير لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية بناءً على احتياجات سوق العمل والممارسات العالمية في السلامة والصحة المهنية.

وأضافت الوزارة أن اللائحة تعتمد على منهجية: التخطيط ثم التنفيذ، ثم التقييم، ثم المراجعة والتطوير، كما أن ركائز اللائحة المقترحة هي: سياسة السلامة والصحة المهنية، والتنظيم، والتخطيط والتنفيذ، والتقييم، والتطوير.