معلمات الثانوية هن الأكثر تأثيرا في تنمية وعي الطالبات برؤية المملكة 2030

نايف السالم(صدى):

كشفت دراسة أعدتها الباحثة عائشة بنت ناصر الشهري، بعنوان ” دور التعليم الثانوي في تنمية وعي الطالبات برؤية المملكة العربية السعودية 2030 ” ، أن معلمات التعليم الثانوي هن الأكثر تأثيرًا في تنمية وعي الطالبات برؤية المملكة 2030.

حيث ذكرت الباحثة من خلال النتائج التي وصلت لها، أن المعلمات أكثر قدرة على ربط الأحداث اليومية المحلية والعالمية، بأهداف الرؤية وتفعيل برامج الشراكة المجتمعية المتاحة في المدرسة كبرنامج ” الإرشاد الصحي، وبرامج الأم الزائرة ” .

حيث احتلت المعلمات المرتبة الأولى من خلال التركيز على مهارات التفكير العليا ” التحليل والنقد والتخطيط ” ، والسعي إلى التطوير والتدريب المهني المستمر وتوجيه الطالبات لاستغلال أوقات الفراغ، ومتابعة المعلمة لمستجدات وتحديات المجتمع وتنمية حس العمل التطوعي لدى الطالبات.