جامعة ” الملك عبد العزيز ” تعلن عن تدريب عملي مدفوع التكاليف بجدة

جدة(صدى):

كشفت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في معهد البحوث والاستشارات بالتعاون مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للمواطنين، من حاملي درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات العلمية، فرص تدريب عملي مدفوع التكاليف في مجال البيئة وذلك لمدة أربع سنوات.

وأوضحت الجامعة أن السنة الأولى ستكون خارج المملكة، ويعقبها ثلاث سنوات من التدريب في مقر الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أو أحد فروعها داخل المملكة.

وذكرت الجامعة الشروط الواجب توافرها في المتقدمين والتي جاءت كالتالي:

– أن يكون المتقدم مواطن ” سعودي الجنسية ” .

– أن يكون حاصلاً على بكالوريوس أو ماجستير في أحد التخصصات العلمية ” علوم البيئة ، هندسة بيئية ” .

– أن يكون حاصلاً بحد أدنى على درجة 6 درجة في IELTS Academic وأن لا تقل كل مهارة عن 5.5.

– لا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا لحامل درجة البكالوريوس، و 35 عاماً لحامل درجة الماجستير وأن لا يكون موظف رسمي في أي قطاع.

وأشارت الجامعة إلى أن التسجيل سيبدأ في 02- 07-2018 وينتهي بتاريخ 19-07-2018، منوهة على أن جميع المعلومات المتعلقة بمجالات التدريب باللغة العربية والإنجليزية موجودة على صفحة المعهد، وأن التقديم سيكون من خلال الرابط التالي:هنا