الكلية التقنية تعلن عن 7 آلاف وظيفة موسمية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الكلية التقنية بمكة المكرمة بالتعاون مع شركات أسواق المستقبل المشغلة لقطار المشاعر لموسم هذا الحج 1439هـ، عن طرح 7000 وظيفة موسمية ” فترة الحج ” لمتدربي وخريجي الكليات التقنية برواتب مغرية.

وأوضحت أن الوظائف خاصة للرجال فقط، مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية، كما أن الوظائف متاحة لكافة المتدربين والخريجين من الكليات التقنية في المملكة بشرط ألا يقل العمر عن 18 سنة والأولوية لمتدربي وخريجي الكليات التقنية.

وأشارت إلى أن التقديم يكون عن طريق تعبئة النموذج على الرابط التالي: هنا