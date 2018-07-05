منذ 18 يوم.. اختفاء ” شاب ” في ظروف غامضة بالرياض

عادل الحربي (صدى):

فًقد الشاب ماجد العتيبي منذ اليوم الثاني لعيد الفطر المبارك في ظروف غامضة، ليتم العثور بعد ذلك على مركبته بأعلى جسر حجز وادي لبن غرب الرياض، وقد نفد الوقود بها.

وفي هذا السياق، قال أحد أقاربه: مفقودنا يبلغ 25 عامًا، ويُعاني من اعتلالات نفسية ولا يحمل إثباتات رسمية، ولم يسبق له الاختفاء قبل ذلك

من الجدير بالذكر أن الجهات الأمنية والفرق التطوعية قامت بتمشيط ” الرياض ” من أودية وشعاب ومستشفيات؛ وذلك بحثًا عنه؛ إلا انه لم يتم العثور عليه حتى الآن.