منذ 18 يوم.. اختفاء ” شاب ” في ظروف غامضة بالرياض
فًقد الشاب ماجد العتيبي منذ اليوم الثاني لعيد الفطر المبارك في ظروف غامضة، ليتم العثور بعد ذلك على مركبته بأعلى جسر حجز وادي لبن غرب الرياض، وقد نفد الوقود بها.
وفي هذا السياق، قال أحد أقاربه: مفقودنا يبلغ 25 عامًا، ويُعاني من اعتلالات نفسية ولا يحمل إثباتات رسمية، ولم يسبق له الاختفاء قبل ذلك
من الجدير بالذكر أن الجهات الأمنية والفرق التطوعية قامت بتمشيط ” الرياض ” من أودية وشعاب ومستشفيات؛ وذلك بحثًا عنه؛ إلا انه لم يتم العثور عليه حتى الآن.
ماجد[ عدد التعليقات: 1547 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم احفظه ورده الى اهله سالم معافا يارب
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 950 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرده لهله سالم يارب
همس[ عدد التعليقات: 544 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعقله ويطمن قلوب اهله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30431 ] نشر منذ 38 دقيقة
وليش مايحمل إي أثباتات رسمية🤔
حجازي[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 19 دقيقة
الله يرده لأهله سالم وغانم وان شاء الله رجال امننا البواسل الابطال مايقصروا وابناء وطنا مايقصروا لزال الخيرموجود بأهل الخير للعثورعليه