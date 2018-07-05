سحوبات وجوائز قيمة يوميا لزوار مهرجان أبها للتسوق

محمد بن طحيطح(صدى):

يقدم المسرح الخارجي بمهرجان أبها للتسوق ” 20 ” عدة فعاليات متنوعة ومسابقات للأطفال والكبار بالإضافة إلى السحوبات اليومية والهدايا القيمة للزوار مقدمة من إدارة مهرجان أبها للتسوق بالإضافة للجوائز المقدمة من رعاة المهرجان والمشاركين به.

وتتميز النسخة الحالية من المهرجان بالجوائز الكبرى التي تقدمها إدارة المهرجان وكانت أولى مفاجآتها أن حصلت ندى جابر على السيارة الأولى في اليوم الثاني من المهرجان الذي شهد بدء تطبيق قرار السماح بقيادة المرأة بالمملكة العربية السعودية .

وقد تفاعل زوار المهرجان مع هذه البرامج والمسابقات بشكل مميز ، وينتظرهم خلال الأيام القادمة العديد من الهدايا والمفاجآت السارة التي أعدتها إدارة شركة ستار لتنظيم المعارض والمهرجانات بإشراف يومي ومباشر من الغرفة التجارية الصناعية بأبها .

الجدير بالذكر أن المهرجان الحالي يقام بدعم الهيئة العامة للترفيه ، وبترخيص البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات .