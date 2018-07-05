مصرع وإصابة 3 أشخاص إثر صاعقة رعدية بأضم

حامد العمري(صدى):

أودت صاعقة رعدية مصاحبة للأمطار التي هطلت على مركز ربوع العين بمحافظة أضم مساء أمس بحياة شاب في العقد الثالث من عمره ، وإصابة آخران.

يذكر أن القدر جمع بين ثلاثة من الشباب بمكان مرتفع بعقبة السنان بطريق دثن، قبل أن تهطل عليهم الأمطار المصحوبة بالرعد، حيث تعرضوا لصاعقة رعدية سقطوا على إثرها مغمى عليهم ، وبعد أن أفاق أحدهم أخذ ينادي على البقية حيث أجابه أحدهم بينما الآخر لم يرد ، ولم يستطع النهوض من الإعياء ، فاتصل على الفور بأقربائه الذين حضروا إلى الموقع ليتفاجأوا بأن حسان محيسن المتعاني قد فارق الحياة ، بينما الآخران :زايد عيضه و شداد سودان ، تم نقلهما إلى مستشفى أضم العام واللذان لا يزالا منومان بقسم العناية الفائقة.

وقد ووري جثمان المتوفى الثرى بعد أن تمت الصلاة عليه بعد فجر هذا اليوم ، وقد يعزى نزول البرق عليهم ، بارتفاعهم الشاهق وربما استخدام أحدهم لهاتفه النقال ، يذكر أن الدفاع المدني دائما يحذر من الاقتراب من الأودية ومجاري السيول أو الخروج من المنازل أثناء سقوط الأمطار ومايصاحبها من برق ورعد قد تودي بحياتهم ، كما يحذر من استخدام أجهزة الجوال في الأماكن المرتفعة والمكشوفة في الساعات الممطرة.