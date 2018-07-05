أمير نجران ينعي والدي الطالبين المبتعثين هاتفيا

نايف السالم(صدى):

تقدم الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بخالص التعازي لذوي المبتعثين الذين لقيا حتفهما في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء محاولتهما لإنقاذ طفلين من الغرق.

وأكد الأمير جلوي في اتصال هاتفي بوالدي المبتعثين دهام بن مانع بن جاسر آل راكة، وذيب بن دهام بن جاسر آل راكة ،أنهما فخر واعتزاز لكل السعوديين.

وأشار إلى أنهما خير سفيرين للوطن، سائلا الله عز وجل أن يتقبلهما من الشهداء، ويجعلهما في عليين مع النبيين والصديقين.

إقرأ أيضًا: