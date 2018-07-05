تغريم زوجان منعا ابنهما من زيارة مسجد
قررت محكمة ألمانية، فرض غرامة مالية قيمتها 50 يورو على زوجين منعا ابنهما من زيارة أحد المساجد ، خلال رحلة مدرسية.
وأكدت قاضية المحكمة أنها ترى أنه طالما أن الزيارة جاءت في إطار حصة جغرافيا، فإنها مقبولة بالنسبة للوالدين ” اللادينيين ” ، فهي زيارة لم تكن تتعلق بحصة دينية.
وأشارت إلى أنها خلت من أي تلقين أو دعاية للإسلام، مستندة في حكمها على أحكام للمحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية الاتحادية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30431 ] نشر منذ 1 ساعة
شكلهم من الأباء الي يحبون يصكون على عيالهم
يكبر الولد وهو أفدغ مايعرف شي في الحياة🤔