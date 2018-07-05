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تغريم زوجان منعا ابنهما من زيارة مسجد

تغريم زوجان منعا ابنهما من زيارة مسجد
برلين(صدى):

قررت محكمة ألمانية، فرض غرامة مالية قيمتها 50 يورو على زوجين منعا ابنهما من زيارة أحد المساجد ، خلال رحلة مدرسية.

وأكدت قاضية المحكمة أنها ترى أنه طالما أن الزيارة جاءت في إطار حصة جغرافيا، فإنها مقبولة بالنسبة للوالدين ” اللادينيين ” ، فهي زيارة لم تكن تتعلق بحصة دينية.

وأشارت إلى أنها خلت من أي تلقين أو دعاية للإسلام، مستندة في حكمها على أحكام للمحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية الاتحادية.


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