تغريم زوجان منعا ابنهما من زيارة مسجد

برلين(صدى):

قررت محكمة ألمانية، فرض غرامة مالية قيمتها 50 يورو على زوجين منعا ابنهما من زيارة أحد المساجد ، خلال رحلة مدرسية.

وأكدت قاضية المحكمة أنها ترى أنه طالما أن الزيارة جاءت في إطار حصة جغرافيا، فإنها مقبولة بالنسبة للوالدين ” اللادينيين ” ، فهي زيارة لم تكن تتعلق بحصة دينية.

وأشارت إلى أنها خلت من أي تلقين أو دعاية للإسلام، مستندة في حكمها على أحكام للمحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية الاتحادية.