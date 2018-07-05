السجن شهر وغرامة مالية لشابين وجها عبارة ” غزل ” لفتاة
قضت محكمة أبوظبي على شابين حاولا معاكسة فتاة خلال خروجها من أحد المراكز التجارية بالإمارات، عبر قيام أحدهما بإعطائها حسابه الخاص على موقع ” سناب شات ” ، بالسجن لمدة شهر مع تغريمهما 10 آلاف درهم.
يأتي ذلك بعدما تقدمت الفتاة ببلاغ قالت فيه إنها، وأثناء وجودها في أحد المراكز التجارية، صادفت شخصاً سألها عن التوقيت ووجه إليها عبارة غزل .
وأوضحت الفتاة أنها قامت بتجاهل الشاب وخرجت من المركز، وعند ركوبها السيارة جاء شخص آخر، وقام بطرق نافذة المركبة، فقامت بفتحها، وبسؤاله عن غرضه، أبلغها بأن زميله الجالس في سيارته، وهو من يرغب في التعرف إليها عن طريق موقع التواصل الاجتماعي ” سناب شات ” .
وأشارت إلى أن الشاب أصر عليها بضرورة أخذ حساب صديقه والتواصل معه، وقام بفتح حساب صديقه، ووضع شاشة هاتفه على النافذة الأمامية للمركبة.
وتم تحديد هوية المتهم وصديقه عن طريق حساب ” السناب شات ” وتم استدعائهما إلى مركز الشرطة والنيابة العامة للتحقيق معهما في الواقعة.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1552 ] نشر منذ 2 ساعتين
آآحواال يالربع….
صبحكم الله برضاه…
تصورو واحد يحاكم لأنه رقم وحده طالعه من كباريه التقوى…😂🤣😅
هلا وغلا[ عدد التعليقات: 855 ] نشر منذ 2 ساعتين
الي ماربوه اهله الحكومه تربيه
ابن البلد[ عدد التعليقات: 544 ] نشر منذ 1 ساعة
شباب طايشين الله يهديهم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30431 ] نشر منذ 1 ساعة
هذيلن أغبياء ولايستغبون
من جد دلاخه
أثنين مع بعض ورايحين يغازلون وحده
والله لو أنها أكبر مستقبلة أرقام وسناب في البلد
ماأخذت رقمهم
البنت تحتاج سياسة وصبر
وتكرار المحاولة
وأقتراب بحذر شديد😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30431 ] نشر منذ 1 ساعة
بعدين تلقاهم أجانب
أشوفهم حتى عندنا هنا مستميتين
لاشاف بنت ولا حرمه حتى لو كهله على العكاز
أنهبل
على باله بيتزوجها ويفتك من الرسوم😂😂😂
qlq[ عدد التعليقات: 2915 ] نشر منذ 33 دقيقة
افصلو ارقامهم وحرموهم سنه