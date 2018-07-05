السجن شهر وغرامة مالية لشابين وجها عبارة ” غزل ” لفتاة

أبو ظبي(صدى):

قضت محكمة أبوظبي على شابين حاولا معاكسة فتاة خلال خروجها من أحد المراكز التجارية بالإمارات، عبر قيام أحدهما بإعطائها حسابه الخاص على موقع ” سناب شات ” ، بالسجن لمدة شهر مع تغريمهما 10 آلاف درهم.

يأتي ذلك بعدما تقدمت الفتاة ببلاغ قالت فيه إنها، وأثناء وجودها في أحد المراكز التجارية، صادفت شخصاً سألها عن التوقيت ووجه إليها عبارة غزل .

وأوضحت الفتاة أنها قامت بتجاهل الشاب وخرجت من المركز، وعند ركوبها السيارة جاء شخص آخر، وقام بطرق نافذة المركبة، فقامت بفتحها، وبسؤاله عن غرضه، أبلغها بأن زميله الجالس في سيارته، وهو من يرغب في التعرف إليها عن طريق موقع التواصل الاجتماعي ” سناب شات ” .

وأشارت إلى أن الشاب أصر عليها بضرورة أخذ حساب صديقه والتواصل معه، وقام بفتح حساب صديقه، ووضع شاشة هاتفه على النافذة الأمامية للمركبة.

وتم تحديد هوية المتهم وصديقه عن طريق حساب ” السناب شات ” وتم استدعائهما إلى مركز الشرطة والنيابة العامة للتحقيق معهما في الواقعة.