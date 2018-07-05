بالصور.. في أغرب لقاء دبلوماسي..رئيس وزراء إثيوبيا يستقبل صوفيا
التقى رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد بالروبوت سعودية الجنسية ” صوفيا ” في أكثر اللقاءات الدبلوماسية غرابة.
وظهرت ” صوفيا ” مرتدية الزي الأثيوبي، في لقائها بآبي أحمد ،الذي جذب الانتباه لقدرتها في التعرف على الوجوه وإجراء محادثات مباشرة بإيماءات بشرية.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي : ” نحن بحاجة إلى تعظيم الاستفادة من هذه التكنولوجيا إلى الدرجة القصوى، بما يخدم شعوب العالم، ويمنحها خبرة التعامل مع سلبيات التقنية ” .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1552 ] نشر منذ 2 ساعتين
يالربع فش عارف ابكي ام اضحك على طرفي القمٌة الثنائية …..؟
المهم طالما جنستو الربوطاطه سعودو اسمها… نجره ملقاطه… واذا انكم هاي قزاز سموها بليله…
abdul[ عدد التعليقات: 1383 ] نشر منذ 2 ساعتين
كَانتْ سعودية . اما الآن أصبحت تحمل جنسية مزدوجة سعودية/ حبشية مثلها مثل الملياردير المدعوا محمد حسين العمودي الحبشي/ السعودي المسجون في الرياض ضمن قائمة الامراء والتجار الفاسدين المفسدين. طهر الله ديار الحرمين منهم ومن أمثالهم.
qlq[ عدد التعليقات: 2915 ] نشر منذ 27 دقيقة
المهم لا تنحرونها
لقط ربعك المخالفين عندنا لابارك الله فيكم