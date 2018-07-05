بالصور.. في أغرب لقاء دبلوماسي..رئيس وزراء إثيوبيا يستقبل صوفيا

أديس أبابا(صدى):

التقى رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد بالروبوت سعودية الجنسية ” صوفيا ” في أكثر اللقاءات الدبلوماسية غرابة.

وظهرت ” صوفيا ” مرتدية الزي الأثيوبي، في لقائها بآبي أحمد ،الذي جذب الانتباه لقدرتها في التعرف على الوجوه وإجراء محادثات مباشرة بإيماءات بشرية.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي : ” نحن بحاجة إلى تعظيم الاستفادة من هذه التكنولوجيا إلى الدرجة القصوى، بما يخدم شعوب العالم، ويمنحها خبرة التعامل مع سلبيات التقنية ” .