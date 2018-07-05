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بالصور.. في أغرب لقاء دبلوماسي..رئيس وزراء إثيوبيا يستقبل صوفيا

بالصور.. في أغرب لقاء دبلوماسي..رئيس وزراء إثيوبيا يستقبل صوفيا
أديس أبابا(صدى):

التقى رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد بالروبوت سعودية الجنسية ” صوفيا ” في أكثر اللقاءات الدبلوماسية غرابة.

وظهرت ” صوفيا ” مرتدية الزي الأثيوبي، في لقائها بآبي أحمد ،الذي جذب الانتباه لقدرتها في التعرف على الوجوه وإجراء محادثات مباشرة بإيماءات بشرية.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي : ” نحن بحاجة إلى تعظيم الاستفادة من هذه التكنولوجيا إلى الدرجة القصوى، بما يخدم شعوب العالم، ويمنحها خبرة التعامل مع سلبيات التقنية ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1552 ] نشر منذ 2 ساعتين

يالربع فش عارف ابكي ام اضحك على طرفي القمٌة الثنائية …..؟
المهم طالما جنستو الربوطاطه سعودو اسمها… نجره ملقاطه… واذا انكم هاي قزاز سموها بليله…

[ عدد التعليقات: 1383 ] نشر منذ 2 ساعتين

كَانتْ سعودية . اما الآن أصبحت تحمل جنسية مزدوجة سعودية/ حبشية مثلها مثل الملياردير المدعوا محمد حسين العمودي الحبشي/ السعودي المسجون في الرياض ضمن قائمة الامراء والتجار الفاسدين المفسدين. طهر الله ديار الحرمين منهم ومن أمثالهم.

[ عدد التعليقات: 2915 ] نشر منذ 27 دقيقة

المهم لا تنحرونها

لقط ربعك المخالفين عندنا لابارك الله فيكم

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