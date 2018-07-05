للابتعاد عن المبالغة.. مقترح لإقناع القبائل بتحديد دية الافتداء عن القاتل بـ5 ملايين ريال

عادل الحربي (صدى):

اقترحت مبادرة ” عفو ” على عدد من القبائل تحديد دية الافتداء عن القاتل بـ 5 ملايين ريال، بهدف تحسين وضع ذوي المقتول والابتعاد عن المبالغة.

يأتي ذلك بالتزامن مع المبالغات الكبيرة التي تشهدها كلفة الافتداء للعفو عن القاتل وتجاوزها الدية الشرعية ووصولها إلى عشرات الملايين.

وأوضح رئيس ” عفو ” الدكتور محمد بن مران أن المبادرة نجحت في حشد عدد من القبائل ضد سماسرة تجار الدم، وتعاملت مع المقترح بشكل تنفيذي وصدقته لدى الجهات التنفيذية.