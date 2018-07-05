بالفيديو.. ” الخثلان ” لمن يفوت صلاة الفجر بسبب النعاس: أفعل كل ما يجعلك مستيقظًا
أوضح الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشرعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم من يغلبه النعاس ولا يقيم صلاة الفجر في وقتها.
وأكد الخثلان خلا برنامج ” يستفتونك ” ، أنه لا يوجد أي عذر يمكن قبوله لتأخير الصلاة عن وقتها حتى النوم، قائلا لمن يفوت الفجر : ” ارفع مستوى الاهتمام يذهب عنك النعاس، افعل كل ما يجعلك مستيقظًا ” .
وأضاف : ” اهتم بهذه العبادة قم وتوضأ ،فمثل هذه الأعذار لا يمكن قبولها حتى في الأمور الدنيوية مثل إذا كان لديك أختبار لايمكنك الاعتذار بسبب شعورك بالنعاس ، وهكذا إن كان لديك موعد رحلة وغيرها ” .
واستشهد الخثلان بقول الله تعالى : ” قوله تعالى : واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ” .
#يستفتونك مع الشيخ سعد الخثلان
الشيخ #عبدالله_الدريس@saad_alkhathlan
حكم من لايصلي الفجر بسبب النعاس ؟https://t.co/z1mbk1W79P pic.twitter.com/TNcuORxdYY
— قناة الرسالة (@alresalahnet) July 4, 2018
ابوحنان[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاك الله كل خير ياشيخنا وياليت تنصح الناس في امورأكثر ذات اهمية وتنصحهم عن عدم تتبع عورات المسلمين وتنصحهم ان يحسنوا الظن ويتركوا نقل الاشاعات ويتركوا التحريض ويتركوا الاكاذيب والتلفيق والظلم وشهادات الزور ويتركوا الاستفزاز وتصيد الاخطاء غيرالمقصودة والفهم الخطاء
gtr[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 37 دقيقة
انصح ياشيخ المتزوجين الي يسافروا خارج السعودية وهم محصنون ومع العاهرات وانصح الشباب.