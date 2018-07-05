بالفيديو.. ” الخثلان ” لمن يفوت صلاة الفجر بسبب النعاس: أفعل كل ما يجعلك مستيقظًا

علي القحطاني (صدى):

أوضح الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشرعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم من يغلبه النعاس ولا يقيم صلاة الفجر في وقتها.

وأكد الخثلان خلا برنامج ” يستفتونك ” ، أنه لا يوجد أي عذر يمكن قبوله لتأخير الصلاة عن وقتها حتى النوم، قائلا لمن يفوت الفجر : ” ارفع مستوى الاهتمام يذهب عنك النعاس، افعل كل ما يجعلك مستيقظًا ” .

وأضاف : ” اهتم بهذه العبادة قم وتوضأ ،فمثل هذه الأعذار لا يمكن قبولها حتى في الأمور الدنيوية مثل إذا كان لديك أختبار لايمكنك الاعتذار بسبب شعورك بالنعاس ، وهكذا إن كان لديك موعد رحلة وغيرها ” .

واستشهد الخثلان بقول الله تعالى : ” قوله تعالى : واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ” .